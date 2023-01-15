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Часть Сухума останется без воды в понедельник 16 января
Часть Сухума останется без воды в понедельник 16 января
Подача питьевой воды будет отключена в полночь и затронет многие районы столицы. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T12:57+0300
2023-01-15T12:57+0300
2023-01-15T16:55+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды завтра, 16 января, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Воду отключат в 00:00 и подадут только к 19:00. Ограничения коснутся Нового района, Старого поселка, районов ВИЭМа и Колоса, улицы Эшба, вокзала и рынка, центральной и нагорной части города. ⠀Неудобства связаны с ремонтными работами.
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новости, абхазия
Часть Сухума останется без воды в понедельник 16 января
12:57 15.01.2023 (обновлено: 16:55 15.01.2023)
Подача питьевой воды будет отключена в полночь и затронет многие районы столицы.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды завтра, 16 января, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".
Воду отключат в 00:00 и подадут только к 19:00. Ограничения коснутся Нового района, Старого поселка, районов ВИЭМа и Колоса, улицы Эшба, вокзала и рынка, центральной и нагорной части города. ⠀
Неудобства связаны с ремонтными работами.