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Часть Сухума останется без воды в понедельник 16 января

Часть Сухума останется без воды в понедельник 16 января

Подача питьевой воды будет отключена в полночь и затронет многие районы столицы. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Часть Сухума останется без подачи питьевой воды завтра, 16 января, сообщает пресс-служба столичного "Водоканала".Воду отключат в 00:00 и подадут только к 19:00. Ограничения коснутся Нового района, Старого поселка, районов ВИЭМа и Колоса, улицы Эшба, вокзала и рынка, центральной и нагорной части города. ⠀Неудобства связаны с ремонтными работами.

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