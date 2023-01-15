https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/chelovek-pogib-v-avarii-v-rayone-sela-primorskoe-1043617053.html

Человек погиб в аварии в районе села Приморское

Человек погиб в аварии в районе села Приморское

Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть МЧС Абхазии Гудаутского района в 9:05 в воскресенье, 15 января. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Водитель автомобиля "ВАЗ 2105" въехал в дорожный столб и скончался на месте, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в районе села Приморское Гудаутского района вблизи поворота, ведущего в село Аацы. Спасатели извлекли тело погибшего мужчины из разбитой машины и передали родственникам.Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть МЧС Абхазии Гудаутского района в 9:05 в воскресенье.

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