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Человек погиб в аварии в районе села Приморское
Человек погиб в аварии в районе села Приморское
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть МЧС Абхазии Гудаутского района в 9:05 в воскресенье, 15 января. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T11:57+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Водитель автомобиля "ВАЗ 2105" въехал в дорожный столб и скончался на месте, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в районе села Приморское Гудаутского района вблизи поворота, ведущего в село Аацы. Спасатели извлекли тело погибшего мужчины из разбитой машины и передали родственникам.Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть МЧС Абхазии Гудаутского района в 9:05 в воскресенье.
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Человек погиб в аварии в районе села Приморское
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть МЧС Абхазии Гудаутского района в 9:05 в воскресенье, 15 января.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Водитель автомобиля "ВАЗ 2105" въехал в дорожный столб и скончался на месте, сообщили Sputnik в пресс-службе МЧС Абхазии.
В ведомстве уточнили, что ДТП произошло в районе села Приморское Гудаутского района вблизи поворота, ведущего в село Аацы. Спасатели извлекли тело погибшего мужчины из разбитой машины и передали родственникам.
Сигнал о происшествии поступил в дежурную часть МЧС Абхазии Гудаутского района в 9:05 в воскресенье.