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Десятки человек погибли в авиакатастрофе в Непале
Десятки человек погибли в авиакатастрофе в Непале
Самолет выполнял рейс в столицу Непала Катманду, на борту было 72 человека, включая членов экипажа. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T14:00+0300
2023-01-15T14:00+0300
2023-01-15T16:54+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в Непале, десятки человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителей местных властей. "Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение", — приводит агентство слова местного чиновника.Лайнер летел в Катманду и потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара, по словам очевидцев, при заходе на посадку он упал в реку Сати. Свидетели крушения добавляют, что пилоты пытались увести борт от населенного пункта. В самолете находились 68 пассажиров, в том числе трое младенцев, и четверо членов экипажа. 15 пассажиров были иностранцами, четверо из них – россияне.
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Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, в мире
Десятки человек погибли в авиакатастрофе в Непале
14:00 15.01.2023 (обновлено: 16:54 15.01.2023)
Самолет выполнял рейс в столицу Непала Катманду, на борту было 72 человека, включая членов экипажа.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik
. Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в Непале, десятки человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой представителей местных властей.
"Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение", — приводит агентство слова местного чиновника.
Лайнер летел в Катманду и потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара, по словам очевидцев, при заходе на посадку он упал в реку Сати. Свидетели крушения добавляют, что пилоты пытались увести борт от населенного пункта.
В самолете находились 68 пассажиров, в том числе трое младенцев, и четверо членов экипажа. 15 пассажиров были иностранцами, четверо из них – россияне.