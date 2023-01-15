Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/desyatki-chelovek-pogibli-v-aviakatastrofe-v-nepale-1043617917.html
Десятки человек погибли в авиакатастрофе в Непале
Десятки человек погибли в авиакатастрофе в Непале
Самолет выполнял рейс в столицу Непала Катманду, на борту было 72 человека, включая членов экипажа. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T14:00+0300
2023-01-15T16:54+0300
новости
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0f/1043617186_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_b0fcc3698425fbc9fd51d71ccdc848de.jpg
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в Непале, десятки человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителей местных властей. "Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение", — приводит агентство слова местного чиновника.Лайнер летел в Катманду и потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара, по словам очевидцев, при заходе на посадку он упал в реку Сати. Свидетели крушения добавляют, что пилоты пытались увести борт от населенного пункта. В самолете находились 68 пассажиров, в том числе трое младенцев, и четверо членов экипажа. 15 пассажиров были иностранцами, четверо из них – россияне.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0f/1043617186_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_990203092f60afa3fc633ec5a3fbe2a7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, в мире
новости, в мире

Десятки человек погибли в авиакатастрофе в Непале

14:00 15.01.2023 (обновлено: 16:54 15.01.2023)
© AFP 2023 / YUNISH GURUNGНа месте крушения самолета в Непале
На месте крушения самолета в Непале - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2023
© AFP 2023 / YUNISH GURUNG
Подписаться на
НовостиTelegram
Самолет выполнял рейс в столицу Непала Катманду, на борту было 72 человека, включая членов экипажа.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в Непале, десятки человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителей местных властей.
"Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение", — приводит агентство слова местного чиновника.
Лайнер летел в Катманду и потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара, по словам очевидцев, при заходе на посадку он упал в реку Сати. Свидетели крушения добавляют, что пилоты пытались увести борт от населенного пункта.
В самолете находились 68 пассажиров, в том числе трое младенцев, и четверо членов экипажа. 15 пассажиров были иностранцами, четверо из них – россияне.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0