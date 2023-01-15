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Десятки человек погибли в авиакатастрофе в Непале

Десятки человек погибли в авиакатастрофе в Непале

Самолет выполнял рейс в столицу Непала Катманду, на борту было 72 человека, включая членов экипажа. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-15T14:00+0300

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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Пассажирский самолет ATR 72 авиакомпании Yeti Airlines потерпел крушение в Непале, десятки человек погибли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой представителей местных властей. "Мы пока нашли 29 тел, и мы также направили некоторых выживших в больницу на лечение", — приводит агентство слова местного чиновника.Лайнер летел в Катманду и потерпел крушение между старым и новым аэропортом города Покхара, по словам очевидцев, при заходе на посадку он упал в реку Сати. Свидетели крушения добавляют, что пилоты пытались увести борт от населенного пункта. В самолете находились 68 пассажиров, в том числе трое младенцев, и четверо членов экипажа. 15 пассажиров были иностранцами, четверо из них – россияне.

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