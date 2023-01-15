https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/dopolnitelnoe-vremya-atumava-ob-uspekhov-abkhazskikh-kikbokserov-v-rukopashnykh-boyakh-1043566404.html

Дополнительное время: Атумава об успехов абхазских кикбоксеров в рукопашных боях

Дополнительное время: Атумава об успехов абхазских кикбоксеров в рукопашных боях

Тренер по кикбоксингу Таташ Атумава в программе "Дополнительное время" на радио Sputnik рассказал об успехах абхазских бойцов на международных соревнованиях. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

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Дополнительное время: Атумава о победах абхазских кикбоксеров в рукопашных боях Дополнительное время: Атумава о победах абхазских кикбоксеров в рукопашных боях

В конце декабря в Есентуках прошел Кубок Азии по рукопашному бою, участие в котором принимала абхазская команда из шести спортсменов. Как рассказал и-х тренер, Таташ Атумава, на подготовку у них ушло 2 месяца. "Мы занимаемся кикбоксингом. Ребята попросили попробовать себя, поехать на рукопашный бой. Выступили мы неплохо. 5 серебряных медалей мы забрали, одну бронзу. Один парень стал победителем турнира, взял первое место. Он дрался в другой весовой категории. Он участвовал в двух весовых категориях, решил попробовать себя выше - на 61 килограмм", - рассказал Атумава.Подробности слушайте в аудиофайле.

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