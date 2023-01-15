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Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики

Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики

О молекулярной генетике рассказали ученые ОИЯИ. 15.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-15T16:34+0300

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Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики Как радиация влияет на ДНК, и чем занимаются молекулярные генетики

Смертельная доза радиации для человека 3-5 грей, тихоходка может выдержать облучение в 10 тысяч грей. Какие гены позволяют ей пережить такое колоссальное излучение и можно ли встроить их в нашу ДНК? Как работает клеточная машинерия, можно ли включать и выключать гены, и как происходит их починка. О том, смогут ли сделать "прививку" от радиации, и как стресс активизирует генетические механизмы защиты, рассказали сотрудники сектора молекулярной генетики клетки Лаборатории ядерных проблем Объединенного института ядерных исследований: биофизик Михаил Зарубин и биоинформатик Кирилл Тарасов.О перспективах редактирования генома в медицинских целях и эволюционных механизмах мы рассказывали в эпизоде "Хвост, аппендикс и лишние соски. Чем рудименты отличаются от атавизма".Эпизод подготовлен совместно с Объединенным институтом ядерных исследований — международной межправительственной научно-исследовательская организацией в наукограде Дубна (Telegram/ВК/YouTube).Слушайте подкасты РИА Новости.

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