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https://sputnik-abkhazia.ru/20230115/kreschenskie-bogosluzheniya-proydut-vo-vsekh-deystvuyuschikh-khramakh-abkhazii-1043617661.html
Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии
Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии
Крещение Господне или Богоявление ежегодно отмечается православными христианами 19 января. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T15:28+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа.19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.До Крещения в храмах проходят службы Предпразднества Богоявления. Глава АПЦ отец Виссарион проводил службы в сухумском Кафедральном соборе, куда, по его словам, приходило большое количество верующих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/1043509720.html
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Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии

15:28 15.01.2023 (обновлено: 19:07 15.01.2023)
© Sputnik / Марианна Кубрава Храм Святого Георгия Победоносца в селе Илор
Храм Святого Георгия Победоносца в селе Илор - Sputnik Абхазия, 1920, 15.01.2023
© Sputnik / Марианна Кубрава
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Крещение Господне или Богоявление ежегодно отмечается православными христианами 19 января.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа.

Он уточнил, что время проведения богослужений в храмах будет разным. В некоторых они могут начаться вечером 18 января, в других – утром 19 января.

19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.
До Крещения в храмах проходят службы Предпразднества Богоявления. Глава АПЦ отец Виссарион проводил службы в сухумском Кафедральном соборе, куда, по его словам, приходило большое количество верующих.
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