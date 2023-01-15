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Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии
Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии
Крещение Господне или Богоявление ежегодно отмечается православными христианами 19 января. 15.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-15T15:28+0300
2023-01-15T15:28+0300
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СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа.19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.До Крещения в храмах проходят службы Предпразднества Богоявления. Глава АПЦ отец Виссарион проводил службы в сухумском Кафедральном соборе, куда, по его словам, приходило большое количество верующих.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230107/1043509720.html
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Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии
15:28 15.01.2023 (обновлено: 19:07 15.01.2023)
Крещение Господне или Богоявление ежегодно отмечается православными христианами 19 января.
СУХУМ, 15 янв – Sputnik. Крещенские богослужения пройдут во всех действующих храмах Абхазии, рассказал корреспонденту Sputnik глава Абхазской православной церкви отец Виссарион Аплиаа.
Он уточнил, что время проведения богослужений в храмах будет разным. В некоторых они могут начаться вечером 18 января, в других – утром 19 января.
19 января (6 января по старому стилю) православные христиане празднуют день Крещения Господня. В этот день православная церковь вспоминает, как Иоанн Предтеча крестил Иисуса Христа в реке Иордан. Праздник также называется Богоявлением, потому что в этот день Бог явил себя миру в виде Пресвятой Троицы.
До Крещения в храмах проходят службы Предпразднества Богоявления. Глава АПЦ отец Виссарион проводил службы в сухумском Кафедральном соборе, куда, по его словам, приходило большое количество верующих.