Гуманитарную помощь Донбассу обсудят в пресс-центре Sputnik
14:39 16.01.2023 (обновлено: 15:38 16.01.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаглушки для пресс-центра
© Sputnik / Томас Тхайцук
17 января в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. Спикеры подведут итоги деятельности за 2022 год и расскажут о планах на будущее.
Участники встречи
Вадим Мироненко - войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии;
Роман Рязанцев - председатель Русской общины Абхазии.