https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/gumanitarnuyu-pomosch-donbassu-obsudyat-v-press-tsentre-sputnik-1043642170.html

Гуманитарную помощь Донбассу обсудят в пресс-центре Sputnik

Гуманитарную помощь Донбассу обсудят в пресс-центре Sputnik

17 января в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. Спикеры... 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T14:39+0300

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пресс-центр

абхазия

донбасс

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17 января в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. Спикеры подведут итоги деятельности за 2022 год и расскажут о планах на будущее.Участники встречи Вадим Мироненко - войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии;Роман Рязанцев - председатель Русской общины Абхазии.

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