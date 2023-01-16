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Гуманитарную помощь Донбассу обсудят в пресс-центре Sputnik
Гуманитарную помощь Донбассу обсудят в пресс-центре Sputnik
17 января в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. Спикеры... 16.01.2023, Sputnik Абхазия
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17 января в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. Спикеры подведут итоги деятельности за 2022 год и расскажут о планах на будущее.Участники встречи Вадим Мироненко - войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии;Роман Рязанцев - председатель Русской общины Абхазии.
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Гуманитарную помощь Донбассу обсудят в пресс-центре Sputnik

14:39 16.01.2023 (обновлено: 15:38 16.01.2023)
© Sputnik / Томас ТхайцукЗаглушки для пресс-центра
Заглушки для пресс-центра - Sputnik Абхазия, 1920, 16.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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17 января в 11:00 в пресс-центре информационного агентства Sputnik Абхазия пройдет пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. Спикеры подведут итоги деятельности за 2022 год и расскажут о планах на будущее.

Участники встречи

Вадим Мироненко - войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии;
Роман Рязанцев - председатель Русской общины Абхазии.
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