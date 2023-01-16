https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/obyavleny-imena-pobediteley-konkursa-kontsertmeysterov-khibly-gerzmava-1043652047.html

Объявлены имена победителей конкурса концертмейстеров Хиблы Герзмава

Объявлены имена победителей конкурса концертмейстеров Хиблы Герзмава

Конкурс Хиблы Герзмава проводится с 13 по 20 января и дает возможность молодым исполнителям дебютировать на ведущих оперных сценах и принять участие в... 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T23:32+0300

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СУХУМ, 16 янв - Sputnik. На Малой сцене Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко были объявлены лауреаты конкурса концертмейстеров Хиблы Герзмава. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале конкурса.Первую и вторую премии завоевали россияне Василий Попов и Марк Ваза, третья премия досталась конкурсантке из Армении Елене Вардазарян.Кроме того, были вручены специальные премии от Гильдии пианистов-концертмейстеров. Конкурсант Дмитрий Трофимов получил возможность побывать на мастер-классе Екатерины Ганелиной в рамках Школы концертмейстерского мастерства, Елена Вардазарян получила сертификат на семь дней мастер-классов и лекций в любой школе концертмейстерского мастерства. Марине Алтуховой достался золотой фонд записей "15 школ концертмейстерского мастерства", а Василий Попов принять участие в концерте в в Мемориальном музее А.Н. Скрябина.Для вокалистов конкурс продолжится. Второй тур пройдет 17-18 января, третий - 20 января, а 22 января состоится гала-концерт победителей и лауреатов.

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