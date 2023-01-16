Поэт из народа: путь Мушни Ласуриа к вершинам литературы
Мушни Ласуриа (третий слева в левом верхнем углу) в кругу одноклассников – выпускников восьмилетней школы села Кутол, 1953 год.
Мушни Ласуриа (третий слева в левом верхнем углу) в кругу одноклассников – выпускников восьмилетней школы села Кутол, 1953 год.
Поэт известен не только у себя на родине, но и за ее пределами. Ласуриа поддерживал связи с творческими людьми. На фото он с русским писателем Алексеем Твардовским, 1965 год.
Поэт известен не только у себя на родине, но и за ее пределами. Ласуриа поддерживал связи с творческими людьми. На фото он с русским писателем Алексеем Твардовским, 1965 год.
Мушни Ласурия (третий слева в верхнем углу) принимал активное участие в работе литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище, 1957 год.
Мушни Ласурия (третий слева в верхнем углу) принимал активное участие в работе литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище, 1957 год.
А это фото было сделано во время заседания литературного кружка – Мушни Ласуриа читает одно из своих произведений.
А это фото было сделано во время заседания литературного кружка – Мушни Ласуриа читает одно из своих произведений.
Значительная часть становления и развития Мушни Ласуриа в качестве поэта связана с учебой в Литературном институте в Москве.
Значительная часть становления и развития Мушни Ласуриа в качестве поэта связана с учебой в Литературном институте в Москве.
Народный поэт Абхазии был женат на дочери известного общественного и политического деятеля Аслана Отырба – Елене.
Народный поэт Абхазии был женат на дочери известного общественного и политического деятеля Аслана Отырба – Елене.
Семья Аслана Отырба: супруга Татьяна Отырба-Конджария, дочери Елена, Алла, Людмила, зять - Мушни Ласуриа.
Семья Аслана Отырба: супруга Татьяна Отырба-Конджария, дочери Елена, Алла, Людмила, зять - Мушни Ласуриа.
В 1982 году группа абхазских писателей сфотографировалась во время поездки по окрестностям реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния.
В 1982 году группа абхазских писателей сфотографировалась во время поездки по окрестностям реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния.
Мушни Ласуриа и Елена Отырба (ушла из жизни после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов) воспитали двоих дочерей.
Мушни Ласуриа и Елена Отырба (ушла из жизни после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов) воспитали двоих дочерей.
Андрей Вознесенский был еще одним знаменитым поэтом, с которым Мушни Ласуриа мог обсудить искусство слова. Фото сделано в 1984 году.
Андрей Вознесенский был еще одним знаменитым поэтом, с которым Мушни Ласуриа мог обсудить искусство слова. Фото сделано в 1984 году.
Мушни Ласуриа – любитель национальной абхазской одежды. В ней он встречает гостей, представителей абхазской интеллигенции, в своем доме в селе Кутол.
Мушни Ласуриа – любитель национальной абхазской одежды. В ней он встречает гостей, представителей абхазской интеллигенции, в своем доме в селе Кутол.
Сфотографироваться с Народным поэтом Абхазии рады даже такие мировые звезды как Мирей Матье.
Сфотографироваться с Народным поэтом Абхазии рады даже такие мировые звезды как Мирей Матье.
Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает заниматься творчеством.
Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает заниматься творчеством.
В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа "Евгений Онегин".
В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа "Евгений Онегин".
Бывший посол России в Абхазии Алексей Двинянин и Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа на очередной годовщине со дня рождения Пушкина.
Бывший посол России в Абхазии Алексей Двинянин и Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа на очередной годовщине со дня рождения Пушкина.
В 2018 году, в честь 80-летия со дня рождения, президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Мушни Ласуриа орден "Ахьдз-Апша" I степени.
В 2018 году, в честь 80-летия со дня рождения, президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Мушни Ласуриа орден "Ахьдз-Апша" I степени.