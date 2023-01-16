Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/poet-iz-naroda-put-mushni-lasuria-k-vershinam-literatury-1043643255.html
Поэт из народа: путь Мушни Ласуриа к вершинам литературы
Поэт из народа: путь Мушни Ласуриа к вершинам литературы
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, Мушни Ласуриа 16 января отмечает свой 85-летний юбилей. 16.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-16T19:55+0300
2023-01-16T19:55+0300
в абхазии
фото
мультимедиа
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/10/1043641585_0:0:611:344_1920x0_80_0_0_167f2388c79123a1be32432ddc723d60.jpg
Мушни Ласуриа родился 16 января 1938 года в селе Кутол. Начальное образование он получил в родном селе, затем в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище.Стихи Мушни Ласуриа начал писать, еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году, и после этого Ласуриа навсегда вписал свое имя в историю абхазской литературы.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/10/1043641585_28:0:577:412_1920x0_80_0_0_160ee3586dfee3fcdf3177ba152e6ec0.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Поэт из народа: путь Мушни Ласуриа к вершинам литературы

19:55 16.01.2023
Подписаться на
НовостиTelegram
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, Мушни Ласуриа 16 января отмечает свой 85-летний юбилей.
Мушни Ласуриа родился 16 января 1938 года в селе Кутол. Начальное образование он получил в родном селе, затем в 1953 году поступил в Сухумское государственное педагогическое училище.
Стихи Мушни Ласуриа начал писать, еще будучи школьником, но впервые в печати его произведения появились в 1955 году. Первый сборник его стихотворений вышел в 1963 году, и после этого Ласуриа навсегда вписал свое имя в историю абхазской литературы.
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласуриа (третий слева в левом верхнем углу) в кругу одноклассников – выпускников восьмилетней школы села Кутол, 1953 год.

Мушни Ласуриа (третий слева в левом верхнем углу) в кругу одноклассников – выпускников восьмилетней школы села Кутол, 1953 год. - Sputnik Абхазия
1/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласуриа (третий слева в левом верхнем углу) в кругу одноклассников – выпускников восьмилетней школы села Кутол, 1953 год.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Поэт известен не только у себя на родине, но и за ее пределами. Ласуриа поддерживал связи с творческими людьми. На фото он с русским писателем Алексеем Твардовским, 1965 год.

Поэт известен не только у себя на родине, но и за ее пределами. Ласуриа поддерживал связи с творческими людьми. На фото он с русским писателем Алексеем Твардовским, 1965 год. - Sputnik Абхазия
2/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Поэт известен не только у себя на родине, но и за ее пределами. Ласуриа поддерживал связи с творческими людьми. На фото он с русским писателем Алексеем Твардовским, 1965 год.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласурия (третий слева в верхнем углу) принимал активное участие в работе литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище, 1957 год.

Мушни Ласурия (третий слева в верхнем углу) принимал активное участие в работе литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище, 1957 год. - Sputnik Абхазия
3/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Мушни Ласурия (третий слева в верхнем углу) принимал активное участие в работе литературного кружка при Сухумском государственном педагогическом училище, 1957 год.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

А это фото было сделано во время заседания литературного кружка – Мушни Ласуриа читает одно из своих произведений.

А это фото было сделано во время заседания литературного кружка – Мушни Ласуриа читает одно из своих произведений. - Sputnik Абхазия
4/16
© Foto / из архива семьи Ласуриа

А это фото было сделано во время заседания литературного кружка – Мушни Ласуриа читает одно из своих произведений.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Значительная часть становления и развития Мушни Ласуриа в качестве поэта связана с учебой в Литературном институте в Москве.

Значительная часть становления и развития Мушни Ласуриа в качестве поэта связана с учебой в Литературном институте в Москве. - Sputnik Абхазия
5/16
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Значительная часть становления и развития Мушни Ласуриа в качестве поэта связана с учебой в Литературном институте в Москве.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Народный поэт Абхазии был женат на дочери известного общественного и политического деятеля Аслана Отырба – Елене.

Народный поэт Абхазии был женат на дочери известного общественного и политического деятеля Аслана Отырба – Елене. - Sputnik Абхазия
6/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Народный поэт Абхазии был женат на дочери известного общественного и политического деятеля Аслана Отырба – Елене.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Семья Аслана Отырба: супруга Татьяна Отырба-Конджария, дочери Елена, Алла, Людмила, зять - Мушни Ласуриа.

Семья Аслана Отырба: супруга Татьяна Отырба-Конджария, дочери Елена, Алла, Людмила, зять - Мушни Ласуриа. - Sputnik Абхазия
7/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Семья Аслана Отырба: супруга Татьяна Отырба-Конджария, дочери Елена, Алла, Людмила, зять - Мушни Ласуриа.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

В 1982 году группа абхазских писателей сфотографировалась во время поездки по окрестностям реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния.

В 1982 году группа абхазских писателей сфотографировалась во время поездки по окрестностям реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния. - Sputnik Абхазия
8/16
© Foto / из архива семьи Ласуриа

В 1982 году группа абхазских писателей сфотографировалась во время поездки по окрестностям реки Кодор. Слева направо: Николай Хашиг. Алексей Гогуа, Мушни Ласурия, Алексей Джения, Алексей Джонуа, Владимир Анкваб, Кумф Ломия, Николай Квициния.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа и Елена Отырба (ушла из жизни после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов) воспитали двоих дочерей.

Мушни Ласуриа и Елена Отырба (ушла из жизни после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов) воспитали двоих дочерей. - Sputnik Абхазия
9/16
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа и Елена Отырба (ушла из жизни после Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов) воспитали двоих дочерей.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Андрей Вознесенский был еще одним знаменитым поэтом, с которым Мушни Ласуриа мог обсудить искусство слова. Фото сделано в 1984 году.

Андрей Вознесенский был еще одним знаменитым поэтом, с которым Мушни Ласуриа мог обсудить искусство слова. Фото сделано в 1984 году. - Sputnik Абхазия
10/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Андрей Вознесенский был еще одним знаменитым поэтом, с которым Мушни Ласуриа мог обсудить искусство слова. Фото сделано в 1984 году.

© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа – любитель национальной абхазской одежды. В ней он встречает гостей, представителей абхазской интеллигенции, в своем доме в селе Кутол.

Мушни Ласуриа – любитель национальной абхазской одежды. В ней он встречает гостей, представителей абхазской интеллигенции, в своем доме в селе Кутол. - Sputnik Абхазия
11/16
© Foto / из архива семьи Ласуриа

Мушни Ласуриа – любитель национальной абхазской одежды. В ней он встречает гостей, представителей абхазской интеллигенции, в своем доме в селе Кутол.

© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Сфотографироваться с Народным поэтом Абхазии рады даже такие мировые звезды как Мирей Матье.

Сфотографироваться с Народным поэтом Абхазии рады даже такие мировые звезды как Мирей Матье. - Sputnik Абхазия
12/16
© Foto / Из личного архива Мушни Ласурия

Сфотографироваться с Народным поэтом Абхазии рады даже такие мировые звезды как Мирей Матье.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает заниматься творчеством.

Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает заниматься творчеством. - Sputnik Абхазия
13/16
© Sputnik / Томас Тхайцук

Мушни Ласуриа возглавляет отдел литературы Абхазского института гуманитарных исследований, руководит Ассоциацией писателей, а также продолжает заниматься творчеством.

© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа "Евгений Онегин".

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа &quot;Евгений Онегин&quot;. - Sputnik Абхазия
14/16
© Sputnik / Дмитрий Астахов
/
Перейти в фотобанк

В 2010 году президент России Дмитрий Медведев наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа "Евгений Онегин".

© Sputnik

Бывший посол России в Абхазии Алексей Двинянин и Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа на очередной годовщине со дня рождения Пушкина.

Бывший посол России в Абхазии Алексей Двинянин и Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа на очередной годовщине со дня рождения Пушкина. - Sputnik Абхазия
15/16
© Sputnik

Бывший посол России в Абхазии Алексей Двинянин и Народный поэт Абхазии Мушни Ласуриа на очередной годовщине со дня рождения Пушкина.

© Sputnik / Бадрак Авидзба

В 2018 году, в честь 80-летия со дня рождения, президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Мушни Ласуриа орден "Ахьдз-Апша" I степени.

В 2018 году, в честь 80-летия со дня рождения, президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Мушни Ласуриа орден &quot;Ахьдз-Апша&quot; I степени. - Sputnik Абхазия
16/16
© Sputnik / Бадрак Авидзба

В 2018 году, в честь 80-летия со дня рождения, президент Абхазии Рауль Хаджимба вручил Мушни Ласуриа орден "Ахьдз-Апша" I степени.

Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0