https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/takie-obstoyatelstva-adleyba-o-lechenii-onkologii-v-abkhazii-1043574464.html

Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии

Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии

Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год. 10 млн. рублей будут направлены на оплату приобретенных... 16.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-16T13:59+0300

2023-01-16T13:59+0300

2023-01-16T13:59+0300

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Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии

Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год. 10 млн. рублей будут направлены на оплату приобретенных препаратов химиотерапии, а также на создание резерва препаратов. Об обеспечении онкобольных химиопрепаратами, в эфире радио Sputnik рассказала заведующая отделением химиотерапии Национального онкологического центра Сария Адлейба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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