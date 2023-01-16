https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/takie-obstoyatelstva-adleyba-o-lechenii-onkologii-v-abkhazii-1043574464.html
Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии
Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии
Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год. 10 млн. рублей будут направлены на оплату приобретенных... 16.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-16T13:59+0300
2023-01-16T13:59+0300
2023-01-16T13:59+0300
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Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии
Такие обстоятельства: Адлейба о лечении онкологии в Абхазии
Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год. 10 млн. рублей будут направлены на оплату приобретенных препаратов химиотерапии, а также на создание резерва препаратов. Об обеспечении онкобольных химиопрепаратами, в эфире радио Sputnik рассказала заведующая отделением химиотерапии Национального онкологического центра Сария Адлейба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, такие обстоятельства, онкология, здоровье, медицина, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, онкология, здоровье, медицина, аудио
Депутаты Парламента внесли изменения в бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на 2022 год. 10 млн. рублей будут направлены на оплату приобретенных препаратов химиотерапии, а также на создание резерва препаратов. Об обеспечении онкобольных химиопрепаратами, в эфире радио Sputnik рассказала заведующая отделением химиотерапии Национального онкологического центра Сария Адлейба.
Подробности слушайте в аудиофайле.