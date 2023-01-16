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https://sputnik-abkhazia.ru/20230116/uroki-peremeny-i-sport-odin-den-iz-zhizni-kaldakhuarskoy-shkoly-internata-1043286742.html
Уроки, перемены и спорт: один день из жизни Калдахуарской школы-интерната
Уроки, перемены и спорт: один день из жизни Калдахуарской школы-интерната
В школе-интернате села Калдахуара в учебном 2022-2023 году учатся 129 детей из Гудаутского и Гагрского районов. 16.01.2023, Sputnik Абхазия
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Калдахуарская школа интернат была построена в 1950 году, и до 2016 года капитальный ремонт там не проводился. 12 лет назад в рамках Инвестпрограммы там провели реконструкцию учебного корпуса и спортзала, а также отремонтировали столовую и спальный корпус. По истечении лет ремонт нуждается в обновлении, а мебель - в замене.Школу-интернат в учебном году 2022-2023 года посещают 129 детей из Гудаутского и Гагрского районов. Более 70 из них находятся там с понедельника по пятницу. Свободное от уроков время они проводят в спортзале, где посещают секции по футболу, баскетболу, тяжелой атлетике и вольной борьбе.В интернате работает 21 преподаватель и 18 воспитателей. На содержание школы в год государство выделяет 26 миллионов рублей. Ежедневно в интернате дежурят медсестра и няни, которые следят за состоянием здоровья детей и их поведением.
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фото , мультимедиа, абхазия, фото
фото , мультимедиа, абхазия, фото

Уроки, перемены и спорт: один день из жизни Калдахуарской школы-интерната

10:54 16.01.2023
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В школе-интернате села Калдахуара в учебном 2022-2023 году учатся 129 детей из Гудаутского и Гагрского районов.
Калдахуарская школа интернат была построена в 1950 году, и до 2016 года капитальный ремонт там не проводился. 12 лет назад в рамках Инвестпрограммы там провели реконструкцию учебного корпуса и спортзала, а также отремонтировали столовую и спальный корпус. По истечении лет ремонт нуждается в обновлении, а мебель - в замене.
Школу-интернат в учебном году 2022-2023 года посещают 129 детей из Гудаутского и Гагрского районов. Более 70 из них находятся там с понедельника по пятницу. Свободное от уроков время они проводят в спортзале, где посещают секции по футболу, баскетболу, тяжелой атлетике и вольной борьбе.
В интернате работает 21 преподаватель и 18 воспитателей. На содержание школы в год государство выделяет 26 миллионов рублей. Ежедневно в интернате дежурят медсестра и няни, которые следят за состоянием здоровья детей и их поведением.
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калдахуарская школа-интернат впервые открыла свои двери в 1950 году.

Калдахуарская школа-интернат впервые открыла свои двери в 1950 году. - Sputnik Абхазия
1/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Калдахуарская школа-интернат впервые открыла свои двери в 1950 году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня в интернате получают знания 129 детей.

Сегодня в интернате получают знания 129 детей. - Sputnik Абхазия
2/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Сегодня в интернате получают знания 129 детей.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Школа-интернат, как и любая другая школа Абхазии, активно готовилась к Новому году.

Школа-интернат, как и любая другая школа Абхазии, активно готовилась к Новому году. - Sputnik Абхазия
3/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Школа-интернат, как и любая другая школа Абхазии, активно готовилась к Новому году.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо уроков физкультуры в интернате есть секции по футболу, баскетболу, тяжелой атлетике и вольной борьбе.

Помимо уроков физкультуры в интернате есть секции по футболу, баскетболу, тяжелой атлетике и вольной борьбе. - Sputnik Абхазия
4/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Помимо уроков физкультуры в интернате есть секции по футболу, баскетболу, тяжелой атлетике и вольной борьбе.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученики калдахуарской школы-интерната часто становятся победителями и призерами соревнований в Абхазии и за ее пределами.

Ученики калдахуарской школы-интерната часто становятся победителями и призерами соревнований в Абхазии и за ее пределами. - Sputnik Абхазия
5/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ученики калдахуарской школы-интерната часто становятся победителями и призерами соревнований в Абхазии и за ее пределами.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Открытый урок по абхазскому языку в калдахуарской школе-интернате.

Открытый урок по абхазскому языку в калдахуарской школе-интернате. - Sputnik Абхазия
6/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Открытый урок по абхазскому языку в калдахуарской школе-интернате.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Из 129 учащихся более половины остаются в школе с понедельника по пятницу.

Из 129 учащихся более половины остаются в школе с понедельника по пятницу. - Sputnik Абхазия
7/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Из 129 учащихся более половины остаются в школе с понедельника по пятницу.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В основном в школе-интернате учатся дети из сел Гудаутского и Гагрского районов.

В основном в школе-интернате учатся дети из сел Гудаутского и Гагрского районов. - Sputnik Абхазия
8/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В основном в школе-интернате учатся дети из сел Гудаутского и Гагрского районов.

© Sputnik / Томас Тхайцук

На большой перемене они вместе играют или даже совершают небольшие детские шалости.

На большой перемене они вместе играют или даже совершают небольшие детские шалости. - Sputnik Абхазия
9/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

На большой перемене они вместе играют или даже совершают небольшие детские шалости.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Постоянное присутствие в школе помогает детям заводить друзей среди одноклассников.

Постоянное присутствие в школе помогает детям заводить друзей среди одноклассников. - Sputnik Абхазия
10/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Постоянное присутствие в школе помогает детям заводить друзей среди одноклассников.

© Sputnik / Томас Тхайцук

В школе-интернате даже есть уроки музыки и пения.

В школе-интернате даже есть уроки музыки и пения. - Sputnik Абхазия
11/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

В школе-интернате даже есть уроки музыки и пения.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети учат песни на абхазском и иностранных языках.

Дети учат песни на абхазском и иностранных языках. - Sputnik Абхазия
12/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Дети учат песни на абхазском и иностранных языках.

© Sputnik / Томас Тхайцук

Реконструкция калдахуарской школы-интерната проводилась за счет средств Инвестпрограммы, но с тех пор прошло немало лет, и ремонт нуждается в обновлении.

Реконструкция калдахуарской школы-интерната проводилась за счет средств Инвестпрограммы, но с тех пор прошло немало лет, и ремонт нуждается в обновлении. - Sputnik Абхазия
13/13
© Sputnik / Томас Тхайцук

Реконструкция калдахуарской школы-интерната проводилась за счет средств Инвестпрограммы, но с тех пор прошло немало лет, и ремонт нуждается в обновлении.

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