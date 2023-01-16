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Уроки, перемены и спорт: один день из жизни Калдахуарской школы-интерната

Уроки, перемены и спорт: один день из жизни Калдахуарской школы-интерната

В школе-интернате села Калдахуара в учебном 2022-2023 году учатся 129 детей из Гудаутского и Гагрского районов. 16.01.2023, Sputnik Абхазия

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Калдахуарская школа интернат была построена в 1950 году, и до 2016 года капитальный ремонт там не проводился. 12 лет назад в рамках Инвестпрограммы там провели реконструкцию учебного корпуса и спортзала, а также отремонтировали столовую и спальный корпус. По истечении лет ремонт нуждается в обновлении, а мебель - в замене.Школу-интернат в учебном году 2022-2023 года посещают 129 детей из Гудаутского и Гагрского районов. Более 70 из них находятся там с понедельника по пятницу. Свободное от уроков время они проводят в спортзале, где посещают секции по футболу, баскетболу, тяжелой атлетике и вольной борьбе.В интернате работает 21 преподаватель и 18 воспитателей. На содержание школы в год государство выделяет 26 миллионов рублей. Ежедневно в интернате дежурят медсестра и няни, которые следят за состоянием здоровья детей и их поведением.

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