https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/aslan-bzhaniya-vstretilsya-s-narodnym-poetom-abkhazii-mushni-lasuria---1043667523.html
Аслан Бжания встретился с Народным поэтом Абхазии Мушни Ласуриа
Аслан Бжания встретился с Народным поэтом Абхазии Мушни Ласуриа
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена –... 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T16:25+0300
2023-01-17T16:25+0300
2023-01-17T16:58+0300
в абхазии
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Народным поэтом Абхазии Мушни Ласуриа, которому 16 января исполнилось 85 лет. Мушни Ласуриа в свою очередь добавил, что его творчество - не только его заслуга, но выдающихся писателей, которые заложили основу, на которой все выросли."Я считаю счастьем, что я абхаз, что я наследник народа с давней историей, что я сын народа-победителя. Я желаю успехов в нелегком деле служения народу. Сегодня в мире сложная ситуация, идет специальная военная операция на Украине. Всё это не может не влиять на ситуацию в Абхазии, но я уверен, что руководство страны способно справиться с этими вызовами",- сказал Мушни Ласурия.Президент и поэт говорили о мировой литературе, о вопросах развития государственного абхазского языка.Глава государства подарил Народному поэту памятные монеты Банка Абхазии "Семь святилищ".В 2010 году президент России наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа "Евгений Онегин". Поэт также награжден "Знаком почета" и орденом "Ахьдз-Апша" I степени. Мушни Ласуриа – действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели, лауреат Всероссийской премии имени Антона Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президент Ассоциации писателей Абхазии.
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аслан бжания, писатель, культура, абхазия
аслан бжания, писатель, культура, абхазия
Аслан Бжания встретился с Народным поэтом Абхазии Мушни Ласуриа
16:25 17.01.2023 (обновлено: 16:58 17.01.2023)
Один из классиков современной абхазской литературы, Народный поэт Абхазии, переводчик, литературный критик, кавалер высшего государственного ордена – "Ахьдз-Апша" I степени Мушни Ласуриа 16 января отметил свой 85-летний юбилей.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания встретился с Народным поэтом Абхазии Мушни Ласуриа, которому 16 января исполнилось 85 лет.
"Вы талантливый поэт и писатель, Вы переводили лучшие мировые произведения. Ваш труд оценили не только в Абхазии, но и в России. Желаю Вам крепкого здоровья и долголетия", - отметил президент.
Мушни Ласуриа в свою очередь добавил, что его творчество - не только его заслуга, но выдающихся писателей, которые заложили основу, на которой все выросли.
"Я считаю счастьем, что я абхаз, что я наследник народа с давней историей, что я сын народа-победителя. Я желаю успехов в нелегком деле служения народу. Сегодня в мире сложная ситуация, идет специальная военная операция на Украине. Всё это не может не влиять на ситуацию в Абхазии, но я уверен, что руководство страны способно справиться с этими вызовами",- сказал Мушни Ласурия.
Президент и поэт говорили о мировой литературе, о вопросах развития государственного абхазского языка.
Глава государства подарил Народному поэту памятные монеты Банка Абхазии "Семь святилищ".
В 2010 году президент России наградил Мушни Ласуриа медалью А.С. Пушкина за перевод на абхазский язык романа "Евгений Онегин". Поэт также награжден "Знаком почета" и орденом "Ахьдз-Апша" I степени.
Мушни Ласуриа – действительный член Академии наук Абхазии, кандидат филологических наук, лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, лауреат Государственной премии имени Шота Руставели, лауреат Всероссийской премии имени Антона Дельвига, член Союза писателей Абхазии, Союза писателей СССР, Союза писателей России, президент Ассоциации писателей Абхазии.