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Братская помощь: как Абхазия поддерживает Донбасс

Братская помощь: как Абхазия поддерживает Донбасс

В информационном агентстве Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T16:59+0300

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Участники пресс-конференции подвели итоги деятельности за 2022 год и рассказали о планах на будущее. Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко рассказал, что прошлый 2022 год начался с поездки к детям на Донбасс, подарки из республики раздали на Рождество и Старый Новый год.Кроме того, представители организации собирали подписи и проводили опросы о том, как население Абхазии относится к признанию ДНР и ЛНР.В продолжение пресс-конференции председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев в свою очередь сказал, что организация уже не первый год совместно с Черноморским казачьим войском участвует в работе по поддержке Донбасса.Рязанцев выразил уверенность в том, что в 2023 году можно заключать различные договоры, строить планы на взаимодействие в сфере культуры, образования, спорта.

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