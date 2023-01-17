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Братская помощь: как Абхазия поддерживает Донбасс
Братская помощь: как Абхазия поддерживает Донбасс
В информационном агентстве Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T16:59+0300
2023-01-17T16:59+0300
2023-01-17T17:10+0300
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Участники пресс-конференции подвели итоги деятельности за 2022 год и рассказали о планах на будущее. Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко рассказал, что прошлый 2022 год начался с поездки к детям на Донбасс, подарки из республики раздали на Рождество и Старый Новый год.Кроме того, представители организации собирали подписи и проводили опросы о том, как население Абхазии относится к признанию ДНР и ЛНР.В продолжение пресс-конференции председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев в свою очередь сказал, что организация уже не первый год совместно с Черноморским казачьим войском участвует в работе по поддержке Донбасса.Рязанцев выразил уверенность в том, что в 2023 году можно заключать различные договоры, строить планы на взаимодействие в сфере культуры, образования, спорта.
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видео, мультимедиа, абхазия, донбасс, видео
видео, мультимедиа, абхазия, донбасс, видео
Братская помощь: как Абхазия поддерживает Донбасс
16:59 17.01.2023 (обновлено: 17:10 17.01.2023)
В информационном агентстве Sputnik Абхазия прошла пресс-конференция Единого общественного штаба поддержки Донбасса.
Участники пресс-конференции подвели итоги деятельности за 2022 год и рассказали о планах на будущее. Войсковой атаман Черноморского казачьего войска Абхазии Вадим Мироненко рассказал, что прошлый 2022 год начался с поездки к детям на Донбасс, подарки из республики раздали на Рождество и Старый Новый год.
Кроме того, представители организации собирали подписи и проводили опросы о том, как население Абхазии относится к признанию ДНР и ЛНР.
В продолжение пресс-конференции председатель Русской общины Абхазии Роман Рязанцев в свою очередь сказал, что организация уже не первый год совместно с Черноморским казачьим войском участвует в работе по поддержке Донбасса.
Рязанцев выразил уверенность в том, что в 2023 году можно заключать различные договоры, строить планы на взаимодействие в сфере культуры, образования, спорта.