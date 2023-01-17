https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/chirikba-o-rabote-tssi-abkhazii-god-byl-interesnym-1043546255.html

Чирикба о работе ЦСИ Абхазии: год был интересным

Чирикба о работе ЦСИ Абхазии: год был интересным

Каким был 2022 год для центра стратегических исследований при президенте Абхазии, кто и как использует данные центра и какие тенденции прослеживаются при... 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T15:20+0300

2023-01-17T15:20+0300

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Чирикба о работе ЦСИ Абхазии: год был интересным Чирикба о работе ЦСИ Абхазии: год был интересным

Работа центра разделена на четыре отдела: отдел социально-политических исследований, геополитики, экономики, демографии и языковой политики. Год был интересным, новая команда дорабатывала темы, которыми мы занялись, и это получилось, сказала Чирикба в беседе на радио."Мы провели несколько круглых столов по актуальным темам, в частности по безопасности и развитию государства. Был проведен круглый стол на тему альтернативной энергетики. Было много различных мнений, к общему мы не пришли, но тем не менее был полезный разговор. Затем был круглый стол по итогам туристического сезона. Курортная отрасль – локомотив абхазской экономики сейчас. Также был разговор, посвященный началу 30-летия ОВНА. Были очень интересные воспоминания, открылись многие вещи, о которых мы и не знали", – отметил Чирикба.Кроме того, центр проводит опрос общественного мнения. По мнению Чирикба, это важное направление деятельности центра. Часть из них не имеет публичного характера, а часть будет обнародована."Был довольно интересный опрос по заказу МВД по криминогенной ситуации, кроме того, и по другим вопросам, которые волнует общество. Последний был опрос по использованию СМИ и соцсетей Абхазии. Получилась так, что Sputnik занимает одну из первых строк по популярности как источник информации для Абхазии", – рассказал Чирикба.Директор ЦСИ рассказал о тенденциях, которые были выявлены при исследованиях, и как государственные структуры использует данные.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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