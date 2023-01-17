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Джуссоев об отказе Грузии в военной помощи Киеву: старается вести мирную политику
Джуссоев об отказе Грузии в военной помощи Киеву: старается вести мирную политику
Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия. В беседе с радио Sputnik эксперт Алан Джуссоев... 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T13:25+0300
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Джуссоев об отказе Грузии в военной помощи Киеву: старается вести мирную политику
Джуссоев об отказе Грузии в военной помощи Киеву: старается вести мирную политику
Он добавил, что в случае предоставления военной помощи Украине, Грузия не станет членом НАТО, даже в долгосрочной перспективе из-за нормативно-правовой базы, на которой основан Североатлантический блок.
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Джуссоев об отказе Грузии в военной помощи Киеву: старается вести мирную политику
13:25 17.01.2023 (обновлено: 14:24 17.01.2023)
Тбилиси не намерен оказывать военную помощь Киеву, цитирует вице-премьера Тею Цулукиани Sputnik Грузия. В беседе с радио Sputnik эксперт Алан Джуссоев прокомментировал заявление вице-премьера Грузии.
"Грузия отказывает в военной помощи Украине только потому, чтобы обезопасить себя – это, во-первых. Во-вторых, официально она не помогает Украине, но мы же не знаем, чем Грузия занимается неофициально и какую помощь оказывает. Может быть, она предоставляет свою территорию для транзитных коридоров по оказанию военной помощи. Но Грузия сейчас старается вести мирную политику, отстранилась от того, что происходит на Украине", – сказал Джуссоев в интервью радио Sputnik Южная Осетия.
Он добавил, что в случае предоставления военной помощи Украине, Грузия не станет членом НАТО, даже в долгосрочной перспективе из-за нормативно-правовой базы, на которой основан Североатлантический блок.