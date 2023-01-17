Джуссоев об отказе Грузии в военной помощи Киеву: старается вести мирную политику

"Грузия отказывает в военной помощи Украине только потому, чтобы обезопасить себя – это, во-первых. Во-вторых, официально она не помогает Украине, но мы же не знаем, чем Грузия занимается неофициально и какую помощь оказывает. Может быть, она предоставляет свою территорию для транзитных коридоров по оказанию военной помощи. Но Грузия сейчас старается вести мирную политику, отстранилась от того, что происходит на Украине", – сказал Джуссоев в интервью радио Sputnik Южная Осетия.