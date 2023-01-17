https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/ekspert-rasskazal-kak-teplaya-zima-povliyaet-na-tsvetenie-magnolii-v-abkhazii-1043660330.html
Эксперт рассказал, как теплая зима повлияет на цветение магнолии в Абхазии
Эксперт рассказал, как теплая зима повлияет на цветение магнолии в Абхазии
Сотрудники Сочинского национального парка заявили, что теплая зима может спровоцировать раннее цветение магнолии, что опасно для экзотического растения – при... 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T12:45+0300
2023-01-17T12:45+0300
2023-01-17T14:27+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Теплая зима не повлияет на цветение магнолии в Абхазии весной, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik доктор биологических наук, академик АНА Сергея Бебия.По его словам, теплая погода может спровоцировать раннее распускание цветков магнолии, но сейчас не стоит ожидать обильного цветения.“Обильное цветение будет весной. Сейчас несколько деревьев может зацветут, лепестки отпадут, а бутоны сохранятся, и позже, когда положено, они снова зацветут. У нас не раз бывало так, что они рано цвели из-за теплой погоды, а затем заморозки повреждали цветки. Цветки опадают, но сохраняются бутоны, которые затем снова раскрываются после того, как пройдут морозы. Эта магнолия цветет длительно, поступательно. Это не проблема, и это не ново для нас. Растение субтропическое, оно легко переносит наши климатические невзгоды", – пояснил ученый.В Абхазии к середине января температура воздуха поднялась до +15 градусов. Однако к концу месяца, как отмечают синоптики, снова ожидается похолодание.В республике произрастает более 20 видов магнолии. А из раннецветущих – магнолия суланжа. Она распространена по всей Абхазии, эти растения украшают улицы Гагры, Сухума и Очамчыры. В столице Абхазии суланжа растет на одной из центральных улиц – проспекте Леона.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210301/tsvetet-v-Abkhazii-vesnoy-Chto-1026788476.html
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растения, общество, абхазия
растения, общество, абхазия
Эксперт рассказал, как теплая зима повлияет на цветение магнолии в Абхазии
12:45 17.01.2023 (обновлено: 14:27 17.01.2023)
Сотрудники Сочинского национального парка заявили, что теплая зима может спровоцировать раннее цветение магнолии, что опасно для экзотического растения – при отрицательных температурах цветки замерзнут.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Сария Кварацхелия. Теплая зима не повлияет на цветение магнолии в Абхазии весной, рассказал в беседе с корреспондентом Sputnik доктор биологических наук, академик АНА Сергея Бебия.
По его словам, теплая погода может спровоцировать раннее распускание цветков магнолии, но сейчас не стоит ожидать обильного цветения.
“Обильное цветение будет весной. Сейчас несколько деревьев может зацветут, лепестки отпадут, а бутоны сохранятся, и позже, когда положено, они снова зацветут. У нас не раз бывало так, что они рано цвели из-за теплой погоды, а затем заморозки повреждали цветки. Цветки опадают, но сохраняются бутоны, которые затем снова раскрываются после того, как пройдут морозы. Эта магнолия цветет длительно, поступательно. Это не проблема, и это не ново для нас. Растение субтропическое, оно легко переносит наши климатические невзгоды", – пояснил ученый.
В Абхазии к середине января температура воздуха поднялась до +15 градусов. Однако к концу месяца, как отмечают синоптики, снова ожидается похолодание.
В республике произрастает более 20 видов магнолии. А из раннецветущих – магнолия суланжа. Она распространена по всей Абхазии, эти растения украшают улицы Гагры, Сухума и Очамчыры. В столице Абхазии суланжа растет на одной из центральных улиц – проспекте Леона.