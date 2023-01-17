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Митинг представителей многодетных и малоимущих семей прошел в Сухуме
Митинг представителей многодетных и малоимущих семей прошел в Сухуме
В митинге, который прошел на площади Свободы в Сухуме приняли участие несколько десятков человек. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T17:55+0300
2023-01-17T17:55+0300
2023-01-17T18:31+0300
в абхазии
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Представители многодетных и малоимущих семей вышли на митинг с обращением к властям оказать им содействие в решении жилищных проблем. Организатор акции – мать троих детей Лика Габуния. Вот уже два года ее семья снимает жилье. По ее словам, решение собрать митинг принималось коллегиально, так как людям приходится тяжело без собственного дома. Габуния также добавила, что среди собравшихся есть участники государственной программы "Жилище", которые остро нуждаются в жилье. По ее словам, заявления в госпрограмму люди подали достаточно давно, кто-то год назад, кто-то два и более. Еще одна участница акции Асида Кортуа говорит, что ее семья уже много лет снимает жилье, и ее сын не может создать семью из-за проблем с жильем. В беседе с депутатами Парламента, которые пришли на Площадь Свободы она просила посодействовать решению проблем людей. Кроме того, обращаясь к парламентариям она просила, чтобы они помогли получить нуждающимся по шесть соток земли. Работа в рамках госпрограммы будет продолжаться, отметил Рштуни, а также сказал, что часть собравшихся на площади не знали о существовании программы "Жилище". Желающим будет оказана помощь для того, чтобы они стали участниками программы, сказал депутат.
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общество, абхазия
Митинг представителей многодетных и малоимущих семей прошел в Сухуме
17:55 17.01.2023 (обновлено: 18:31 17.01.2023)
В митинге, который прошел на площади Свободы в Сухуме приняли участие несколько десятков человек.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Представители многодетных и малоимущих семей вышли на митинг с обращением к властям оказать им содействие в решении жилищных проблем.
Организатор акции – мать троих детей Лика Габуния. Вот уже два года ее семья снимает жилье. По ее словам, решение собрать митинг принималось коллегиально, так как людям приходится тяжело без собственного дома.
"Я столкнулась с такой проблемой, поэтому опубликовала в социальных сетях публикацию, призвала людей откликнуться. Оказалось, что эта проблема очень острая в Абхазии, думаю, что многие столкнулись с такой бедой", - говорит она.
Габуния также добавила, что среди собравшихся есть участники государственной программы "Жилище", которые остро нуждаются в жилье. По ее словам, заявления в госпрограмму люди подали достаточно давно, кто-то год назад, кто-то два и более.
Еще одна участница акции Асида Кортуа говорит, что ее семья уже много лет снимает жилье, и ее сын не может создать семью из-за проблем с жильем.
В беседе с депутатами Парламента, которые пришли на Площадь Свободы она просила посодействовать решению проблем людей.
Кроме того, обращаясь к парламентариям она просила, чтобы они помогли получить нуждающимся по шесть соток земли.
Депутат Парламента Эрик Рштуни, который входит в комиссию по предоставлению жилья нуждающимся категориям, напомнил, что в Абхазии действует программа "Жилище", ее финансирование в 2023 году увеличено с 40 до 60 миллионов рублей.
Работа в рамках госпрограммы будет продолжаться, отметил Рштуни, а также сказал, что часть собравшихся на площади не знали о существовании программы "Жилище". Желающим будет оказана помощь для того, чтобы они стали участниками программы, сказал депутат.