https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/na-chto-na-samom-dele-idut-amerikanskie-dengi-otpravlennye-ukraine-1043667993.html

На что на самом деле идут американские деньги, отправленные Украине

На что на самом деле идут американские деньги, отправленные Украине

Официальная военная помощь от Минобороны США Украине составляет 19,3 млрд долларов. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T17:30+0300

2023-01-17T17:30+0300

2023-01-17T18:10+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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Из 23 млрд долларов, выделенных USAID властям Украины, 10,7 млрд "без специального назначения" пошли "лично в руки" киевской власти, заявил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.Еще 10 млрд долларов отправили на различные "целевые программы", среди которых поддержка экономики, гуманитарная помощь и обучение ВСУ."Деньги уже выделяют им в открытую, не прикрываясь "демократическими программами", чтобы они обеспечивали американские интересы на местах", — заявил Шатров.

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