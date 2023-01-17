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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/na-chto-na-samom-dele-idut-amerikanskie-dengi-otpravlennye-ukraine-1043667993.html
На что на самом деле идут американские деньги, отправленные Украине
На что на самом деле идут американские деньги, отправленные Украине
Официальная военная помощь от Минобороны США Украине составляет 19,3 млрд долларов. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T17:30+0300
2023-01-17T18:10+0300
военная спецоперация рф в донбассе
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Из 23 млрд долларов, выделенных USAID властям Украины, 10,7 млрд "без специального назначения" пошли "лично в руки" киевской власти, заявил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.Еще 10 млрд долларов отправили на различные "целевые программы", среди которых поддержка экономики, гуманитарная помощь и обучение ВСУ."Деньги уже выделяют им в открытую, не прикрываясь "демократическими программами", чтобы они обеспечивали американские интересы на местах", — заявил Шатров.
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инфографика, мультимедиа, украина, сша, инфографика

На что на самом деле идут американские деньги, отправленные Украине

17:30 17.01.2023 (обновлено: 18:10 17.01.2023)
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Официальная военная помощь от Минобороны США Украине составляет 19,3 млрд долларов.
На что на самом деле идут американские деньги, отправленные Украине - Sputnik Абхазия
На что на самом деле идут американские деньги, отправленные Украине - Sputnik Абхазия
Из 23 млрд долларов, выделенных USAID властям Украины, 10,7 млрд "без специального назначения" пошли "лично в руки" киевской власти, заявил замдиректора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

Еще 10 млрд долларов отправили на различные "целевые программы", среди которых поддержка экономики, гуманитарная помощь и обучение ВСУ.

"Деньги уже выделяют им в открытую, не прикрываясь "демократическими программами", чтобы они обеспечивали американские интересы на местах", — заявил Шатров.
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