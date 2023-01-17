https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/opublikovan-novyy-grafik-otklyucheniya-elektroenergii-v-abkhazii-1043667848.html
Опубликован новый график отключения электроэнергии в Абхазии
Опубликован новый график отключения электроэнергии в Абхазии
Корректировки графика возможны в зависимости от ситуации в энергосистеме. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T17:03+0300
2023-01-17T17:03+0300
2023-01-17T17:07+0300
энергетическая отрасль абхазии
электроэнергия
абхазия
черноморэнерго
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Опубликован новый график отключений электричества для восточной Абхазии, которая питается от ИнгурГЭС. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". График начнет действовать с 00:00 18 января. Ограничения на подачу электричества ночью увеличат с двух часов до трех – из-за снижения притока в водохранилище.Для западной и центральной частей республики, которые получают электроэнергию по перетоку из России, остается в силе график, опубликованный 12 января."Черноморэнерго" уточняет, что возможны отключения на подстанциях вследствие перегруза системы.
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электроэнергия, абхазия, черноморэнерго
электроэнергия, абхазия, черноморэнерго
Опубликован новый график отключения электроэнергии в Абхазии
17:03 17.01.2023 (обновлено: 17:07 17.01.2023)
Корректировки графика возможны в зависимости от ситуации в энергосистеме.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Опубликован новый график отключений электричества для восточной Абхазии, которая питается от ИнгурГЭС. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго".
График начнет действовать с 00:00 18 января.
Ограничения на подачу электричества ночью увеличат с двух часов до трех – из-за снижения притока в водохранилище.
Для западной и центральной частей республики, которые получают электроэнергию по перетоку из России, остается в силе график, опубликованный 12 января.
"Черноморэнерго" уточняет, что возможны отключения на подстанциях вследствие перегруза системы.