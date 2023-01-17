https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/opublikovan-novyy-grafik-otklyucheniya-elektroenergii-v-abkhazii-1043667848.html

Опубликован новый график отключения электроэнергии в Абхазии

Опубликован новый график отключения электроэнергии в Абхазии

Корректировки графика возможны в зависимости от ситуации в энергосистеме. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T17:03+0300

2023-01-17T17:03+0300

2023-01-17T17:07+0300

энергетическая отрасль абхазии

электроэнергия

абхазия

черноморэнерго

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102872/05/1028720597_0:960:2048:2112_1920x0_80_0_0_0c873e858b9b0e323af89455c7fb1aab.jpg

СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Опубликован новый график отключений электричества для восточной Абхазии, которая питается от ИнгурГЭС. Об этом сообщает пресс-служба "Черноморэнерго". График начнет действовать с 00:00 18 января. Ограничения на подачу электричества ночью увеличат с двух часов до трех – из-за снижения притока в водохранилище.Для западной и центральной частей республики, которые получают электроэнергию по перетоку из России, остается в силе график, опубликованный 12 января."Черноморэнерго" уточняет, что возможны отключения на подстанциях вследствие перегруза системы.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

электроэнергия, абхазия, черноморэнерго