https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/preventivnyy-kontrol-kak-v-abkhazii-monitoryat-deyatelnost-npo-1043669329.html

Превентивный контроль: как в Абхазии мониторят деятельность НПО

Превентивный контроль: как в Абхазии мониторят деятельность НПО

В Абхазии продолжается мониторинг деятельности неправительственных организаций. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T18:54+0300

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Мониторинг деятельности неправительственных организаций, начатый МИД Абхазии и Службой госбезопасности по поручению президента, продолжается, заявил Sputnik министр иностранных дел республики Инал Ардзинба По его словам, за 2022 год МИД совместно со Службой госбезопасности выявил ряд нарушений, которые получили “адекватные меры реагирования”.Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что намерены продолжать работу в этом направлений, пресекать любые попытки вмешательства во внутренние дела суверенной Абхазии, а также не допускать реализацию проектов, нацеленные на неспешное стратегическое продвижение политики Грузии в Абхазии. При этом искренняя и бескорыстная помощь населению всегда будет получать поддержку со стороны государства.

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