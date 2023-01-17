https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/shoygu-proinspektiroval-shtab-gruppirovki-voysk-vostok-1043653304.html

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"

Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T09:35+0300

2023-01-17T09:35+0300

2023-01-17T10:00+0300

военная спецоперация рф в донбассе

министерство обороны рф

россия

сергей шойгу

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне спецоперации, заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями по основным направлениям, сообщили в Минобороны РФ.Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.Министр поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм."Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал министр.

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министерство обороны рф, россия, сергей шойгу