https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/shoygu-proinspektiroval-shtab-gruppirovki-voysk-vostok-1043653304.html
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"
Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T09:35+0300
2023-01-17T09:35+0300
2023-01-17T10:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
сергей шойгу
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне спецоперации, заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями по основным направлениям, сообщили в Минобороны РФ.Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.Министр поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм."Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал министр.
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министерство обороны рф, россия, сергей шойгу
министерство обороны рф, россия, сергей шойгу
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"
09:35 17.01.2023 (обновлено: 10:00 17.01.2023)
Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне спецоперации, заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями по основным направлениям, сообщили в Минобороны РФ.
Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
Министр поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм.
"Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал министр.