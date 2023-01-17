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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Ранее Путин признал суверенитет ЛНР и ДНР.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/shoygu-proinspektiroval-shtab-gruppirovki-voysk-vostok-1043653304.html
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"
Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"
Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T09:35+0300
2023-01-17T10:00+0300
военная спецоперация рф в донбассе
министерство обороны рф
россия
сергей шойгу
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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне спецоперации, заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями по основным направлениям, сообщили в Минобороны РФ.Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.Министр поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм."Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал министр.
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министерство обороны рф, россия, сергей шойгу
министерство обороны рф, россия, сергей шойгу

Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток"

09:35 17.01.2023 (обновлено: 10:00 17.01.2023)
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2023
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Министр обороны России Сергей Шойгу поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне специальной военной операции.
СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал штаб группировки войск "Восток" в ходе работы в зоне спецоперации, заслушал доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова, а также командующих объединениями и соединениями по основным направлениям, сообщили в Минобороны РФ.

Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в спецоперации, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений.
Министр поблагодарил военнослужащих, мужественно выполняющих задачи в зоне спецоперации, и наградил проявивших самоотверженность и героизм.
"Службу несете достойно, защищаете наше Отечество, помогаете тем, кому надо помочь, делаете все для того, чтобы приблизить тот день, который называется днем Победы", - сказал министр.
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