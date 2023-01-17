https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/shoygu-zayavil-o-masshtabnykh-izmeneniyakh-v-rossiyskoy-armii-1043659363.html

Шойгу заявил о масштабных изменениях в российской армии

Шойгу заявил о масштабных изменениях в российской армии

В августе 2022 года численность военнослужащих по штату в России была 1,15 млн. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T12:05+0300

2023-01-17T12:05+0300

2023-01-17T12:50+0300

сергей шойгу

россия

министерство обороны рф

армия

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных cил РФ.Шойгу отметил, что особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечить передачу вооружений в части в срок, увеличить число полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов России, нарастить объемы подготовки специалистов.Отмечается, что гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил:

россия

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2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия

сергей шойгу, россия, министерство обороны рф, армия