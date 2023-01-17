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https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/shoygu-zayavil-o-masshtabnykh-izmeneniyakh-v-rossiyskoy-armii-1043659363.html
Шойгу заявил о масштабных изменениях в российской армии
Шойгу заявил о масштабных изменениях в российской армии
В августе 2022 года численность военнослужащих по штату в России была 1,15 млн. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T12:05+0300
2023-01-17T12:50+0300
сергей шойгу
россия
министерство обороны рф
армия
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных cил РФ.Шойгу отметил, что особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечить передачу вооружений в части в срок, увеличить число полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов России, нарастить объемы подготовки специалистов.Отмечается, что гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил:
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сергей шойгу, россия, министерство обороны рф, армия
сергей шойгу, россия, министерство обороны рф, армия

Шойгу заявил о масштабных изменениях в российской армии

12:05 17.01.2023 (обновлено: 12:50 17.01.2023)
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
Президент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ - Sputnik Абхазия, 1920, 17.01.2023
© Foto / POOL
/
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В августе 2022 года численность военнослужащих по штату в России была 1,15 млн.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных cил РФ.

Он сообщил о масштабных изменениях в российской армии, в частности об увеличении ее численности до 1,5 миллиона человек в период с 2023 по 2026 годы.

Шойгу отметил, что особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечить передачу вооружений в части в срок, увеличить число полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов России, нарастить объемы подготовки специалистов.
Отмечается, что гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил:
создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов РФ;
сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках;
переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте;
усилить боевую составляющую Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.
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