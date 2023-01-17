Шойгу заявил о масштабных изменениях в российской армии
12:05 17.01.2023 (обновлено: 12:50 17.01.2023)
© Foto / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ
© Foto / POOL/
В августе 2022 года численность военнослужащих по штату в России была 1,15 млн.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных cил РФ.
Он сообщил о масштабных изменениях в российской армии, в частности об увеличении ее численности до 1,5 миллиона человек в период с 2023 по 2026 годы.
Шойгу отметил, что особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечить передачу вооружений в части в срок, увеличить число полигонов в военных округах и на территориях новых субъектов России, нарастить объемы подготовки специалистов.
Отмечается, что гарантированно обеспечить военную безопасность государства, защитить новые субъекты и критически важные объекты РФ возможно только за счет усиления ключевых структурных компонентов Вооруженных сил:
создать два новых межвидовых стратегических территориальных объединения ВС – Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск (сил) на территориях новых субъектов РФ;
сформировать армейский корпус в Республике Карелия, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках;
переформировать в мотострелковые дивизии семь мотострелковых бригад в Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте;
усилить боевую составляющую Военно-Морского флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения.