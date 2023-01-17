https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/trapsh-o-politicheskikh-itogakh-2022-goda-protivnikam-rossii-ne-udalas-ee-izolyatsiya-1043583023.html
Трапш о политических итогах 2022 года: противникам России не удалась ее изоляция
Трапш о политических итогах 2022 года: противникам России не удалась ее изоляция
Политические итоги 2022 года в интервью радио Sputnik подвел политолог Николай Трапш. 17.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-17T10:10+0300
2023-01-17T10:10+0300
2023-01-17T10:55+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
политика
политологи
спецоперация
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043582868_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_cf6b9cd954b4cae83c6fd0e597412783.jpg
Скрытый раскол, который уже давно наблюдался между так называемым коллективным западом и Россией, стал совершенно очевидным в этом году, сказал политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik."Никаких сомнений в том, что запад является стороной украинского конфликта, или стороной, которой противодействует специальной военной операции нет", - отметил политолог.Еще одним очевидным фактом стало то, что противникам России не удалось организовать ее изоляцию. Этого не произошло из-за того, что многим странам мира невыгодно ослабление России, среди них глобальные игроки как Индия, Китай, страны Персидского залива, государства Латинской Америки, отметил он.Также политолог отметил возросшую напряженность в мире, активацию локальных конфликтов между странами."Поэтому общая геополитическая ситуация достаточно взрывоопасная и во многих случаях мир находится около опасной черты, которая может означать начало третьей мировой войны", - сказал Трапш.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
европа
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/0c/1043582868_84:0:1417:1000_1920x0_80_0_0_f89409de19cb208103877ddb32e9f4c1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, политика, политологи, спецоперация, европа, аудио
подкасты, абхазия, россия, политика, политологи, спецоперация, европа, аудио
Трапш о политических итогах 2022 года: противникам России не удалась ее изоляция
10:10 17.01.2023 (обновлено: 10:55 17.01.2023)
Политические итоги 2022 года в интервью радио Sputnik подвел политолог Николай Трапш.
Скрытый раскол, который уже давно наблюдался между так называемым коллективным западом и Россией, стал совершенно очевидным в этом году, сказал политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik.
"Никаких сомнений в том, что запад является стороной украинского конфликта, или стороной, которой противодействует специальной военной операции нет", - отметил политолог.
Еще одним очевидным фактом стало то, что противникам России не удалось организовать ее изоляцию. Этого не произошло из-за того, что многим странам мира невыгодно ослабление России, среди них глобальные игроки как Индия, Китай, страны Персидского залива, государства Латинской Америки, отметил он.
Также политолог отметил возросшую напряженность в мире, активацию локальных конфликтов между странами.
"Поэтому общая геополитическая ситуация достаточно взрывоопасная и во многих случаях мир находится около опасной черты, которая может означать начало третьей мировой войны", - сказал Трапш.
Подробности слушайте в аудиофайле
.