https://sputnik-abkhazia.ru/20230117/trapsh-o-politicheskikh-itogakh-2022-goda-protivnikam-rossii-ne-udalas-ee-izolyatsiya-1043583023.html

Трапш о политических итогах 2022 года: противникам России не удалась ее изоляция

Трапш о политических итогах 2022 года: противникам России не удалась ее изоляция

Политические итоги 2022 года в интервью радио Sputnik подвел политолог Николай Трапш. 17.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-17T10:10+0300

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Трапш Трапш

Скрытый раскол, который уже давно наблюдался между так называемым коллективным западом и Россией, стал совершенно очевидным в этом году, сказал политолог Николай Трапш в интервью радио Sputnik."Никаких сомнений в том, что запад является стороной украинского конфликта, или стороной, которой противодействует специальной военной операции нет", - отметил политолог.Еще одним очевидным фактом стало то, что противникам России не удалось организовать ее изоляцию. Этого не произошло из-за того, что многим странам мира невыгодно ослабление России, среди них глобальные игроки как Индия, Китай, страны Персидского залива, государства Латинской Америки, отметил он.Также политолог отметил возросшую напряженность в мире, активацию локальных конфликтов между странами."Поэтому общая геополитическая ситуация достаточно взрывоопасная и во многих случаях мир находится около опасной черты, которая может означать начало третьей мировой войны", - сказал Трапш.Подробности слушайте в аудиофайле.

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