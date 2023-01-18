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"Уверены в завтрашнем дне": как беженцы из ДНР и ЛНР живут в Абхазии
"Уверены в завтрашнем дне": как беженцы из ДНР и ЛНР живут в Абхазии
Первая группа беженцев из ЛНР и ДНР прибыла в Абхазию по поручению президента Аслана Бжания 24 февраля 2021 года. 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T08:55+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В пансионате "Айтар" проживают 38 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказал в интервью радио Sputnik директор объекта Темур Адлейба.По его словам, в "Айтаре" проживало до 130 человек, но люди постепенно начали возвращаться на родину. Сейчас в пансионате по большей части проживают мамы с несовершеннолетними детьми, у которых есть возможность ходить в детсады и школы.Как рассказал Адлейба, многие беженцы обзавелись знакомыми, наладили быт, посещают различные мероприятия, некоторые даже работали в летний курортный сезон.По мнению Адлейба, несмотря на то, что беженцы все еще обеспокоены ситуацией дома и планируют вернуться на родину, в Абхазии "они уверены в завтрашнем дне".Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Абхазию 24 февраля, еще одна группа – 2 марта. Эвакуация беженцев в Абхазию проводилась по поручению президента Аслана Бжания, организацией перевозки мирных жителей из Донбасса лично занимался глава МЧС Лев Квициния.
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"Уверены в завтрашнем дне": как беженцы из ДНР и ЛНР живут в Абхазии
08:55 18.01.2023 (обновлено: 10:19 18.01.2023)
Первая группа беженцев из ЛНР и ДНР прибыла в Абхазию по поручению президента Аслана Бжания 24 февраля 2021 года.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. В пансионате "Айтар" проживают 38 беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, рассказал в интервью радио Sputnik директор объекта Темур Адлейба.
По его словам, в "Айтаре" проживало до 130 человек, но люди постепенно начали возвращаться на родину. Сейчас в пансионате по большей части проживают мамы с несовершеннолетними детьми, у которых есть возможность ходить в детсады и школы.
Как рассказал Адлейба, многие беженцы обзавелись знакомыми, наладили быт, посещают различные мероприятия, некоторые даже работали в летний курортный сезон.
"Наша задача – предоставить им кров и предоставить все бытовые условия, они могут свободно устроиться на работу, заниматься хобби. Для нас это не сложно, это наша работа, встречать и размещать людей", – сказал он.
По мнению Адлейба, несмотря на то, что беженцы все еще обеспокоены ситуацией дома и планируют вернуться на родину, в Абхазии "они уверены в завтрашнем дне".
Первая группа беженцев из ДНР и ЛНР прибыла в Абхазию 24 февраля, еще одна группа – 2 марта. Эвакуация беженцев в Абхазию проводилась по поручению президента Аслана Бжания, организацией перевозки мирных жителей из Донбасса лично занимался глава МЧС Лев Квициния.