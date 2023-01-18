https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/ekspert-rasskazal-o-tseli-ucheniy-rossii-i-belarusi-i-gotovnosti-polshi-okkupirovat-ukrainu-1043673778.html
Эксперт рассказал о цели учений России и Беларуси и готовности Польши оккупировать Украину
Эксперт рассказал о цели учений России и Беларуси и готовности Польши оккупировать Украину
В Беларуси стартовали совместные с Россией летно-тактические учения. В чем цель этих маневров? Как они помогут защитить Союзное государство от существующих... 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T17:20+0300
2023-01-18T17:20+0300
2023-01-18T17:56+0300
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Эксперт рассказал о цели учений России и Беларуси и готовности Польши оккупировать Украину
Эксперт рассказал о цели учений России и Беларуси и готовности Польши оккупировать Украину
В Беларуси стартовали совместные с Россией летно-тактические учения. В чем цель этих маневров? Как они помогут защитить Союзное государство от существующих угроз? Можно ли ожидать вооруженных провокаций с украинской и польской сторон? И когда Польша начнет оккупацию Украины? На эти и другие вопросы ответил белорусский военно-политический эксперт, профессор Академии военных наук России, полковник запаса Александр Тиханский.
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россия, белоруссия, военные учения, польша, украина, подкасты, аудио
россия, белоруссия, военные учения, польша, украина, подкасты, аудио
В Беларуси стартовали совместные с Россией летно-тактические учения. В чем цель этих маневров? Как они помогут защитить Союзное государство от существующих угроз? Можно ли ожидать вооруженных провокаций с украинской и польской сторон? И когда Польша начнет оккупацию Украины? На эти и другие вопросы ответил белорусский военно-политический эксперт, профессор Академии военных наук России, полковник запаса Александр Тиханский.