https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/lavrov-zapad-pytaetsya-pomeshat-dialogu-mezhdu-gruziey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1043678030.html

Лавров: Запад пытается помешать диалогу между Грузией, Абхазией и Южной Осетией

Лавров: Запад пытается помешать диалогу между Грузией, Абхазией и Южной Осетией

Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при... 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T13:10+0300

2023-01-18T13:10+0300

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мид рф

абхазия

грузия

южная осетия

сергей лавров

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Запад пытается помешать диалогу между Абхазией, Южной Осетией и Грузией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции. Он подчеркнул, что Россия за то, чтобы Абхазия, Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией, для этого есть механизмы диалогов, в которых также участвует РФ.56-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся после девятимесячного перерыва 5 октября 2022 года.Сопредседатели от ООН, ОБСЕ и ЕС кулуарно решили поставить на паузу проведение дискуссий до февраля 2023 года.

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Sputnik Абхазия

мид рф, абхазия, грузия, южная осетия, сергей лавров