https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/lavrov-zapad-pytaetsya-pomeshat-dialogu-mezhdu-gruziey-abkhaziey-i-yuzhnoy-osetiey-1043678030.html
Лавров: Запад пытается помешать диалогу между Грузией, Абхазией и Южной Осетией
Лавров: Запад пытается помешать диалогу между Грузией, Абхазией и Южной Осетией
Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при... 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T13:10+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Запад пытается помешать диалогу между Абхазией, Южной Осетией и Грузией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции. Он подчеркнул, что Россия за то, чтобы Абхазия, Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией, для этого есть механизмы диалогов, в которых также участвует РФ.56-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся после девятимесячного перерыва 5 октября 2022 года.Сопредседатели от ООН, ОБСЕ и ЕС кулуарно решили поставить на паузу проведение дискуссий до февраля 2023 года.
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мид рф, абхазия, грузия, южная осетия, сергей лавров
мид рф, абхазия, грузия, южная осетия, сергей лавров
Лавров: Запад пытается помешать диалогу между Грузией, Абхазией и Южной Осетией
13:10 18.01.2023 (обновлено: 15:08 18.01.2023)
Женевские дискуссии по взаимоотношениям Грузии, Южной Осетии и Абхазии проводятся с 2008 года. Сопредседателями переговоров выступают ООН, ЕС и ОБСЕ, при участии России и США.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Запад пытается помешать диалогу между Абхазией, Южной Осетией и Грузией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Россия за то, чтобы Абхазия, Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией, для этого есть механизмы диалогов, в которых также участвует РФ.
"Правда, сейчас западные участники так называемых женевских дискуссий между Грузией, Абхазией и Южной Осетией – это Евросоюз, ООН, ОБСЕ, США, они как-то пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины. Это неприлично, я считаю, непрофессионально, это означает, что они конкретные задачи в конкретном регионе делают, обусловливают своими политическими обидами и капризами", – объяснил Лавров.
56-й раунд Международных Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье состоялся после девятимесячного перерыва 5 октября 2022 года.
Сопредседатели от ООН, ОБСЕ и ЕС кулуарно решили поставить на паузу проведение дискуссий до февраля 2023 года.