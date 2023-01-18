https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/matua-o-covid-19-i-grippe-v-abkhazii-uspokaivatsya-my-ne-imeem-pravo--1043679545.html

Матуа о COVID-19 и гриппе в Абхазии: успокаиваться мы не имеем права

Матуа о COVID-19 и гриппе в Абхазии: успокаиваться мы не имеем права

Можно ли уже не тревожиться по поводу коронавируса, какова ситуация с распространением гриппа в Абхазии, в эфире радио Sputnik рассказала заместитель директора... 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T15:22+0300

2023-01-18T15:22+0300

2023-01-18T16:02+0300

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Матуа о COVID-19 и гриппе в Абхазии: успокаиваться мы не имеем право Матуа о COVID-19 и гриппе в Абхазии: успокаиваться мы не имеем право

Мы должны оставаться бдительными, тем более что в осенний и в зимний период в Абхазии есть вирусы, входящие в группу ОРВИ, и параллельно с этим мы периодически имеем пациентов, у которых также идентифицируется вирус COVID-19, сказала Матуа в интервью радио."Основной упор здравоохранение делает на ОРВИ и грипп, так как по распространению они занимают лидирующие позиции. Благо вакциной, которая была завезена осенью прошлого года, провакцинировались около трех тысяч пациентов, и это дорогого стоит. Не может не радовать, что наши граждане проявили сознательность при вакцинации, потому что грипп на долгое время остается серьезной проблемой всего здравоохранения в мире", – сказала Матуа.Помощник министра здравоохранения также рассказала о новом штамме "кракен" и о ситуации с вакциной от коронавирусной инфекции в Абхазии.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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