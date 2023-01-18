https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/obem-tamozhennykh-platezhey-v-byudzhet-abkhazii-v-2022-godu-sostavil-pochti-tri-mlrd-rub-1043684187.html

Объем таможенных платежей в бюджет Абхазии в 2022 году составил почти три млрд руб

Объем таможенных платежей в бюджет Абхазии в 2022 году составил почти три млрд руб

Объем таможенных платежей в бюджет Абхазии в 2022 году превысил показатели позапрошлого года на 193,5 миллиона рублей. 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T19:15+0300

2023-01-18T19:15+0300

2023-01-18T19:22+0300

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бюджет

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СУХУМ, 17 янв - Sputnik. Объем таможенных платежей в бюджет Абхазии в 2022 году составил 2,926 млрд руб при плане 2,496 млрд руб, сообщается на сайте Государственного таможенного комитета. План выполнен на 117%, сумма перевыполнения составила 429,6 млн руб.В 2021 году объем таможенных платежей составил 2,737 млрд руб.

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