https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/polsotni-palm-sorta-vashingtoniya-posadyat-v-tsentre-gudauty-1043671576.html

Полсотни пальм сорта вашингтония посадят в центре Гудауты

Полсотни пальм сорта вашингтония посадят в центре Гудауты

Власти Гудаутского района приобрели пальмы на 500 тысяч рублей, которые пожертвовали городу местные предприниматели. 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T09:35+0300

2023-01-18T09:35+0300

2023-01-18T10:17+0300

в абхазии

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гудаутский район

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СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Полсотни пальм сорта Вашингтония посадят в центре Гудауты, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.По словам Авидзба, работы по благоустройству будут проводить не только в городе, в планах также посадить пальмы вдоль республиканской трассы в районе бывшего совхоза "Дружба". Как уточнил руководитель отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия, в центре Гудауты в основном произрастали веерные пальмы, которым уже много лет и они уступают вашингтонии в красоте и размерах.Он добавил, что вашингтонии вырастают до трех-четырех метров. Их листья более широкие, а стволы крупнее, как у финиковых пальм. Работы выполняет МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Гудаутского района".

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гудаута, гудаутский район, пальмы, общество, абхазия