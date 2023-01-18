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Полсотни пальм сорта вашингтония посадят в центре Гудауты
Полсотни пальм сорта вашингтония посадят в центре Гудауты
Власти Гудаутского района приобрели пальмы на 500 тысяч рублей, которые пожертвовали городу местные предприниматели. 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T09:35+0300
2023-01-18T09:35+0300
2023-01-18T10:17+0300
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СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Полсотни пальм сорта Вашингтония посадят в центре Гудауты, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.По словам Авидзба, работы по благоустройству будут проводить не только в городе, в планах также посадить пальмы вдоль республиканской трассы в районе бывшего совхоза "Дружба". Как уточнил руководитель отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия, в центре Гудауты в основном произрастали веерные пальмы, которым уже много лет и они уступают вашингтонии в красоте и размерах.Он добавил, что вашингтонии вырастают до трех-четырех метров. Их листья более широкие, а стволы крупнее, как у финиковых пальм. Работы выполняет МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Гудаутского района".
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гудаута, гудаутский район, пальмы, общество, абхазия
гудаута, гудаутский район, пальмы, общество, абхазия
Полсотни пальм сорта вашингтония посадят в центре Гудауты
09:35 18.01.2023 (обновлено: 10:17 18.01.2023)
Власти Гудаутского района приобрели пальмы на 500 тысяч рублей, которые пожертвовали городу местные предприниматели.
СУХУМ, 17 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Полсотни пальм сорта Вашингтония посадят в центре Гудауты, рассказал корреспонденту Sputnik замглавы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба.
"Работы уже начались. Пальмы будут высажены по проспекту Героев. Деревья доставлены из Турции", – отметил он.
По словам Авидзба, работы по благоустройству будут проводить не только в городе, в планах также посадить пальмы вдоль республиканской трассы в районе бывшего совхоза "Дружба".
Как уточнил руководитель отдела сельского хозяйства администрации Гудаутского района Юрий Кварацхелия, в центре Гудауты в основном произрастали веерные пальмы, которым уже много лет и они уступают вашингтонии в красоте и размерах.
Он добавил, что вашингтонии вырастают до трех-четырех метров. Их листья более широкие, а стволы крупнее, как у финиковых пальм. Работы выполняет МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство Гудаутского района".