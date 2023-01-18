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Пресс-конференция Лаврова по итогам внешнеполитических итогов года
Пресс-конференция Лаврова по итогам внешнеполитических итогов года
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проводит ежегодную пресс-коференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2022 году. 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T11:07+0300
2023-01-18T11:07+0300
2023-01-18T14:26+0300
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видео, мультимедиа, россия, мид рф, сергей лавров
видео, мультимедиа, россия, мид рф, сергей лавров
Пресс-конференция Лаврова по итогам внешнеполитических итогов года
11:07 18.01.2023 (обновлено: 14:26 18.01.2023)
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проводит ежегодную пресс-коференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2022 году.