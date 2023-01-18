Пресс-конференция Лаврова по итогам внешнеполитических итогов года

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января проводит ежегодную пресс-коференцию, посвященную итогам работы российской дипломатии в 2022 году.