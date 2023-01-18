https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/putin-nazval-neizbezhnoy-pobedu-rossii-na-ukraine-1043682704.html

Путин назвал неизбежной победу России на Украине

Путин назвал неизбежной победу России на Украине

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T16:40+0300

2023-01-18T16:40+0300

2023-01-18T17:23+0300

военная спецоперация рф в донбассе

владимир путин

россия

украина

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Специальная военная операция на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Петербурге.По словам главы государства, Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США. В целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира.Путин назвал условия, которые, по его словам, внушают уверенность в победе.Он подчеркнул, что каждое из этих звеньев: промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение — создает основу для эффективного развития России и ее победы.

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владимир путин, россия, украина