https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/putin-nazval-neizbezhnoy-pobedu-rossii-na-ukraine-1043682704.html
Путин назвал неизбежной победу России на Украине
Путин назвал неизбежной победу России на Украине
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T16:40+0300
2023-01-18T16:40+0300
2023-01-18T17:23+0300
военная спецоперация рф в донбассе
владимир путин
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/12/1043682544_0:0:3485:1961_1920x0_80_0_0_873a376f955be4738e18a233af5e5356.jpg
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Специальная военная операция на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Петербурге.По словам главы государства, Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США. В целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира.Путин назвал условия, которые, по его словам, внушают уверенность в победе.Он подчеркнул, что каждое из этих звеньев: промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение — создает основу для эффективного развития России и ее победы.
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/12/1043682544_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_1ed650974915f81276d6923e705659c8.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
владимир путин, россия, украина
владимир путин, россия, украина
Путин назвал неизбежной победу России на Украине
16:40 18.01.2023 (обновлено: 17:23 18.01.2023)
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Специальная военная операция на Украине неизбежно закончится победой России, в том числе за счет ее оборонной промышленности, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Петербурге.
По словам главы государства, Россия за год производит в три раза больше ракет ПВО, чем США.
В целом оборонная промышленность страны создает примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира.
Путин назвал условия, которые, по его словам, внушают уверенность в победе.
"С точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы. Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта. И конечно, работа оборонно-промышленного комплекса, таких предприятий, как ваше, и таких людей, как вы, и всей экономики", — сказал президент.
Он подчеркнул, что каждое из этих звеньев: промышленность, состояние государственных финансов, социальная сфера, поддержка семей, здравоохранение — создает основу для эффективного развития России и ее победы.