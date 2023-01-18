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Суд оставил арестованного в Латвии Касема под стражей
Суд оставил арестованного в Латвии Касема под стражей
Как сообщил Sputnik Литва, Марат Касем был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T14:20+0300
2023-01-18T14:20+0300
2023-01-18T15:00+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, в поданной апелляции отказано, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.
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латвия, sputnik, литва, санкции
латвия, sputnik, литва, санкции
Суд оставил арестованного в Латвии Касема под стражей
14:20 18.01.2023 (обновлено: 15:00 18.01.2023)
Как сообщил Sputnik Литва, Марат Касем был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, в поданной апелляции отказано, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.
"Суд оставил Марата Касема в тюрьме. В поданной адвокатами апелляции отказано. Суд оставил в силе прежнюю меру пресечения в виде содержания под стражей", – сообщается в Telegram-канале агентства.
Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.