https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/sud-ostavil-arestovannogo-v-latvii-kasema-pod-strazhey-1043680025.html

Суд оставил арестованного в Латвии Касема под стражей

Суд оставил арестованного в Латвии Касема под стражей

Как сообщил Sputnik Литва, Марат Касем был задержан, а 5 января рижский суд заключил его под стражу, журналиста уже перевели в рижскую Центральную тюрьму. 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T14:20+0300

2023-01-18T14:20+0300

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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Суд оставил под стражей арестованного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема, в поданной апелляции отказано, сообщает Sputnik Ближнее зарубежье.Касем является гражданином Латвии, несколько лет живет и работает в Москве в медиагруппе "Россия сегодня", куда входит и Sputnik Литва. Тридцатого декабря журналист приехал в Латвию по семейным обстоятельствам.

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