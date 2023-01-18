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Турбаза: Частухина о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
Турбаза: Частухина о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
Есть ли спрос на лечебно-оздоровительный туризм в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала заместитель директора Alex Beach Hotel Елена... 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T11:40+0300
2023-01-18T11:40+0300
2023-01-18T11:52+0300
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Турбаза: Частухина о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
Турбаза: Частухина о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
В программе "Турбаза" речь идет о том, как развивать лечебно-оздоровительный туризм в Абхазии, что именно привлекает туристов, какие программы предлагают в республике, что зависит от государства.Подробности слушайте в аудиофайле.
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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио
Турбаза: Частухина о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии
11:40 18.01.2023 (обновлено: 11:52 18.01.2023)
Есть ли спрос на лечебно-оздоровительный туризм в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала заместитель директора Alex Beach Hotel Елена Частухина.
В программе "Турбаза" речь идет о том, как развивать лечебно-оздоровительный туризм в Абхазии, что именно привлекает туристов, какие программы предлагают в республике, что зависит от государства.
Подробности слушайте в аудиофайле.