https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/turbaza-chastukhina-o-lechebno-ozdorovitelnom-turizme-v-abkhazii--1043660894.html

Турбаза: Частухина о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии

Турбаза: Частухина о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии

Есть ли спрос на лечебно-оздоровительный туризм в Абхазии, в программе "Турбаза" на радио Sputnik рассказала заместитель директора Alex Beach Hotel Елена... 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T11:40+0300

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Турбаза: Частухина о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии Турбаза: Частухина о лечебно-оздоровительном туризме в Абхазии

В программе "Турбаза" речь идет о том, как развивать лечебно-оздоровительный туризм в Абхазии, что именно привлекает туристов, какие программы предлагают в республике, что зависит от государства.Подробности слушайте в аудиофайле.

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подкасты, турбаза, абхазия, туризм, отдых в абхазии, аудио