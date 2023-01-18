https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/voprosy-peresecheniya-abkhazo-rossiyskoy-granitsy-obsudili-spiker-parlamenta-i-posol-rossii-1043680309.html
Вопросы пересечения абхазо-российской границы обсудили спикер Парламента и посол России
Вопросы пересечения абхазо-российской границы обсудили спикер Парламента и посол России
Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным в среду, 18 января. 18.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-18T14:50+0300
2023-01-18T14:50+0300
2023-01-18T15:18+0300
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СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Вопросы пересечения абхазо-российской границы обсудили на встрече спикер Парламента Лаша Ашуба и посол России в Абхазии Михаил Шургалин. Участники также обсудили другие темы двусторонних отношений. На встрече присутствовали замспикера Ашот Миносян, главный советник спикера по правовым вопросам Денис Киут и советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов.
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парламент абхазии, лаша ашуба, абхазия, посольство рф в абхазии, государственная граница
парламент абхазии, лаша ашуба, абхазия, посольство рф в абхазии, государственная граница
Вопросы пересечения абхазо-российской границы обсудили спикер Парламента и посол России
14:50 18.01.2023 (обновлено: 15:18 18.01.2023)
Спикер Парламента Абхазии Лаша Ашуба встретился с послом России в Абхазии Михаилом Шургалиным в среду, 18 января.
СУХУМ, 18 янв – Sputnik. Вопросы пересечения абхазо-российской границы обсудили на встрече спикер Парламента Лаша Ашуба и посол России в Абхазии Михаил Шургалин.
Участники также обсудили другие темы двусторонних отношений.
На встрече присутствовали замспикера Ашот Миносян, главный советник спикера по правовым вопросам Денис Киут и советник-посланник Посольства России в Абхазии Максим Литвинов.