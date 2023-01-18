https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/zakhvachennyy-reys-kak-abkhazskie-zhurnalisty-popali-v-gruzinskiy-plen-1043683890.html

Захваченный рейс: как абхазские журналисты попали в грузинский плен

Захваченный рейс: как абхазские журналисты попали в грузинский плен

18 января 1993 года грузинскими боевиками был сбит вертолет Ми-8МТВ, который осуществлял доставку гуманитарной помощи в блокадный Ткуарчал. Над высокогорным... 18.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-18T18:35+0300

2023-01-18T18:35+0300

2023-01-18T18:51+0300

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О том, как экипажу удалось чудом выжить, и о дальнейшей их судьбе, читайте в материале Sputnik.SputnikГуманитарный рейс18 января 1993 года журналист Слава Сакания вместе с другими сотрудниками Абхазской телерадиокомпании – режиссером Амираном Гамгия и оператором Ахрой Акаба, вылетел на вертолете из Карачаево-Черкесии в блокадный Ткуарчал. Вместе с ними были председатель Совета министров Абхазии Зураб Лабахуа и украинский фоторепортер Владимир Персиянов.Вертолет совершал гуманитарный рейс. Но у журналистов была своя миссия – рассказать о Восточном фронте, откуда информация поступала редко.Пассажиры не сразу поняли, что в вертолет попала ракета. Но опытный российский пилот не растерялся и сумел совершить посадку на контролируемой грузинами территории в высокогорном селе Сакен Гулрыпшского района.Плен и обменЭкипаж сразу понял, что попали в логово врага. Видеокассеты было решено спрятать в вертолете, чтобы они не попали к грузинам. Но попытка была напрасной. Местные сваны, которые собрались у сбитого вертолета, сразу же их нашли и изъяли вместе с видеокамерами. Сам экипаж был взят в плен.Сначала, как отмечает Сакания, их держали в здании школы, которая находилась недалеко от места падения вертолета.После случившегося Президиум Верховного Совета Абхазии заявил решительный протест в связи с нападением на мирный вертолет, перевозивший гуманитарную помощь голодающему населению Ткуарчала, требовал незамедлительного освобождения взятых в заложники пассажиров и членов экипажа, а также возвращения захваченного гуманитарного груза.В селе Сакен заложники находились до следующего утра. Затем грузинские гвардейцы перевезли их в бункер в селе Мерхеул.Но обмен произошел не быстро. Хоть абхазская сторона активно вела переговоры. По словам журналиста, несколько раз перед самой выдачей грузинская сторона отказывалась.“За это время они два-три раза говорили, что обменяют нас, даже выводили из бункера, но возвращали обратно. Однажды мы уже сидели в автобусе, но пришел родственник одного из погибших грузинских гвардейцев, и сказал, что убьет всех нас. Нас вывели из автобуса. Стояли двое мужчин, один с автоматом, другой с гранатой без чеки. Они о чем-то беседовали на грузинском. Спас нас тогда пожилой мужчина, который неожиданно появился, отнял у гвардейца гранату. Нас вернули обратно в бункер”, – добавил Сакания.Обмен произошел лишь 9 февраля, спустя 23 дня после пленения.

https://sputnik-abkhazia.ru/20180126/26-yanvarya-1993-goda-ardzinba-potreboval-u-gruzii-otpustit-zalozhnikov-1023004044.html

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