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Аслан Бжания посетил Крещенское богослужение в сухумском соборе
Аслан Бжания посетил Крещенское богослужение в сухумском соборе
Один из древнейших праздников – Крещение Господня, или Богоявление –верующие христиане отмечают в ночь с 18 на 19 января. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T10:45+0300
2023-01-19T10:45+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил богослужение в честь Крещения Господня в сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.Главная традиция этого христианского праздника – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах накануне 18 января и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. 19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. Праздник имеет духовно-нравственное догматическое значение, по преданию, в этот день в водах реки Иордан крестился Иисус Христос, во время чего человечеству были явлены три ипостаси единого Бога.
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Аслан Бжания посетил Крещенское богослужение в сухумском соборе
10:45 19.01.2023 (обновлено: 11:00 19.01.2023)
Один из древнейших праздников – Крещение Господня, или Богоявление –верующие христиане отмечают в ночь с 18 на 19 января.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил богослужение в честь Крещения Господня в сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.
Крещенскую службу проводил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа). На богослужение пришло большое количество верующих.
Главная традиция этого христианского праздника – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах накануне 18 января и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело.
19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. Праздник имеет духовно-нравственное догматическое значение, по преданию, в этот день в водах реки Иордан крестился Иисус Христос, во время чего человечеству были явлены три ипостаси единого Бога.