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Аслан Бжания посетил Крещенское богослужение в сухумском соборе

Аслан Бжания посетил Крещенское богослужение в сухумском соборе

Один из древнейших праздников – Крещение Господня, или Богоявление –верующие христиане отмечают в ночь с 18 на 19 января. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания посетил богослужение в честь Крещения Господня в сухумском кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы.Главная традиция этого христианского праздника – освящение воды, которое происходит в храмах и на водоемах накануне 18 января и непосредственно в день Богоявления – 19 января на Божественной литургии. Крещенская вода считается святыней, исцеляющей душу и тело. 19 января (6 января по старому стилю) православные христиане по всему миру празднуют день Крещения Господня. Праздник имеет духовно-нравственное догматическое значение, по преданию, в этот день в водах реки Иордан крестился Иисус Христос, во время чего человечеству были явлены три ипостаси единого Бога.

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