https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/kamkiya-o-sudbe-zhenevskikh-diskussiy-idet-prepyatstvovanie-dialogu-v-interesakh-zapada--1043691713.html
Камкия о судьбе Женевских дискуссий: идет препятствование диалогу в интересах Запада
Камкия о судьбе Женевских дискуссий: идет препятствование диалогу в интересах Запада
Сопредседатели от ООН, ОБСЕ и ЕС кулуарно решили поставить на паузу проведение дискуссий до февраля 2023 года. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T15:58+0300
2023-01-19T15:58+0300
2023-01-19T17:03+0300
радио
подкасты
абхазия
россия
южная осетия
грузия
женевские дискуссии
ес
обсе
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/13/1043692548_0:0:1512:852_1920x0_80_0_0_068e4b38613f1b344ad36186a2763a10.jpg
Камкия о заявлениях Лаврова по Женевским дискуссиям
Камкия о заявлениях Лаврова по Женевским дискуссиям
Сопредседатели от ООН, ОБСЕ и ЕС кулуарно решили поставить на паузу проведение дискуссий до февраля 2023 года.Запад пытается помешать диалогу между Абхазией, Южной Осетией и Грузией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.Он подчеркнул, что Россия за то, чтобы Абхазия, Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией, для этого есть механизмы диалогов, в которых также участвует РФ."Правда, сейчас западные участники так называемых женевских дискуссий между Грузией, Абхазией и Южной Осетией – это Евросоюз, ООН, ОБСЕ, США, они как-то пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины. Это неприлично, я считаю, непрофессионально, это означает, что они конкретные задачи в конкретном регионе делают, обусловливают своими политическими обидами и капризами", – объяснил Лавров.Слова главы МИД России в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал политолог Беслан Камкия. "Данное заявление говорит о сегодняшней реальности в контексте украинских событий. Интересы Запада здесь неприкрытые, они будут активно проводиться в закавказаком регионе. Это звено общей цепи глобальной позиции, которую Лавров назвал "Цель Запада – это стратегическое поражение России". В этом ключе идет препятствование диалогу в интересах Запада – противопоставление ряда позиций на Южном Кавказе против России", – сказал Камкия. Он отметил, что Женевские дискуссии легализуют проблему на уровне глобального института. "Но сегодня резко на глазах меняется контекст. Из того, что Лавров озвучивает такие серьезные намерения Запада, вытекает, что Женевские встречи могут больше не состояться", – отметил политолог. Интервью с Бесланом Камкия слушайте в аудиофайле.
абхазия
россия
южная осетия
грузия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/13/1043692548_54:0:1494:1080_1920x0_80_0_0_1ec102d75cec3a9cb9bf4fa8a4dc4c45.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, абхазия, россия, южная осетия, грузия, женевские дискуссии, ес, обсе, оон, аудио
подкасты, абхазия, россия, южная осетия, грузия, женевские дискуссии, ес, обсе, оон, аудио
Сопредседатели от ООН, ОБСЕ и ЕС кулуарно решили поставить на паузу проведение дискуссий до февраля 2023 года.
Запад пытается помешать диалогу между Абхазией, Южной Осетией и Грузией, заявил глава МИД России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции.
Он подчеркнул, что Россия за то, чтобы Абхазия, Южная Осетия выстраивали отношения с Грузией, для этого есть механизмы диалогов, в которых также участвует РФ.
"Правда, сейчас западные участники так называемых женевских дискуссий между Грузией, Абхазией и Южной Осетией – это Евросоюз, ООН, ОБСЕ, США, они как-то пытаются и этот формат диалога сделать заложником происходящего вокруг Украины. Это неприлично, я считаю, непрофессионально, это означает, что они конкретные задачи в конкретном регионе делают, обусловливают своими политическими обидами и капризами", – объяснил Лавров.
Слова главы МИД России в эфире радио Sputnik Абхазия прокомментировал политолог Беслан Камкия.
"Данное заявление говорит о сегодняшней реальности в контексте украинских событий. Интересы Запада здесь неприкрытые, они будут активно проводиться в закавказаком регионе. Это звено общей цепи глобальной позиции, которую Лавров назвал "Цель Запада – это стратегическое поражение России". В этом ключе идет препятствование диалогу в интересах Запада – противопоставление ряда позиций на Южном Кавказе против России", – сказал Камкия.
Он отметил, что Женевские дискуссии легализуют проблему на уровне глобального института.
"Но сегодня резко на глазах меняется контекст. Из того, что Лавров озвучивает такие серьезные намерения Запада, вытекает, что Женевские встречи могут больше не состояться", – отметил политолог.
Интервью с Бесланом Камкия слушайте в аудиофайле
.