https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/kichba-o-rabote-obschestvennoy-palaty-abkhazii-zavoevala-kredit-doveriya-naseleniya--1043675162.html
Кичба о работе Общественной палаты Абхазии: завоевала кредит доверия населения
Кичба о работе Общественной палаты Абхазии: завоевала кредит доверия населения
Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба в эфире радио Sputnik рассказала о работе организации в 2022 году, о том какие вопросы обсуждались на площадке... 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T10:16+0300
2023-01-19T10:16+0300
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Посредник: Кичба о работе Общественной палаты за 2022 год
Посредник: Кичба о работе Общественной палаты за 2022 год
2022 год был самым насыщенным для Общественной палаты. Работали в усиленном режиме, потому как были политические и общественные вызовы, сказала Кичба в беседе на радио."Мы всегда держим руку на пульсе, мы всегда отслеживаем все запросы и вызовы нашего населения. В 2022 году мы уделили огромное внимание снижению политического кризиса. Мы сделали, на мой взгляд, одну из важнейших работ Общественной палаты- общественное согласие, которое мы подготовили в качестве меморандума. К сожалению, его не подписал ни президент, ни оппозиционные силы, но оно все равно возымело действие, так как стороны не раз на площадке Общественной палаты встречались, обсуждали вопросы. Да, они не соглашались друг с другом, но приходили к одному и тому же мнению, что общественность будоражить митингами – это уже прошлое", – отметила Кичба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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подкасты, такие обстоятельства, общественная палата ра, аудио
подкасты, такие обстоятельства, общественная палата ра, аудио
Кичба о работе Общественной палаты Абхазии: завоевала кредит доверия населения
10:16 19.01.2023 (обновлено: 10:43 19.01.2023)
Секретарь Общественной палаты Абхазии Гули Кичба в эфире радио Sputnik рассказала о работе организации в 2022 году, о том какие вопросы обсуждались на площадке и какой отклик получает она от населения.
2022 год был самым насыщенным для Общественной палаты. Работали в усиленном режиме, потому как были политические и общественные вызовы, сказала Кичба в беседе на радио.
"Мы всегда держим руку на пульсе, мы всегда отслеживаем все запросы и вызовы нашего населения. В 2022 году мы уделили огромное внимание снижению политического кризиса. Мы сделали, на мой взгляд, одну из важнейших работ Общественной палаты- общественное согласие, которое мы подготовили в качестве меморандума. К сожалению, его не подписал ни президент, ни оппозиционные силы, но оно все равно возымело действие, так как стороны не раз на площадке Общественной палаты встречались, обсуждали вопросы. Да, они не соглашались друг с другом, но приходили к одному и тому же мнению, что общественность будоражить митингами – это уже прошлое", – отметила Кичба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле
.