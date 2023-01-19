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На реабилитацию ветеранов ОВНА выделят более трех миллионов рублей
На реабилитацию ветеранов ОВНА выделят более трех миллионов рублей
Финансирование программы реабилитации осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере трех с половиной миллионов рублей. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T15:41+0300
2023-01-19T15:41+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу на 2023 год "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов". В результате реализации программы ожидается улучшение показателей реабилитации инвалидов войны, а также изготовление 20 протезов для ампутированного бедра и 100 протезов для ампутированной голени. Цель программы – создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, оснащение Республиканского реабилитационного центра расходными материалами для изготовления протезов голени и бедра, а также медицинскими изделиями.
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MIA „Rosiya Segodnya“
абхазия, новости, кабмин абхазии
абхазия, новости, кабмин абхазии
На реабилитацию ветеранов ОВНА выделят более трех миллионов рублей
Финансирование программы реабилитации осуществляется за счет средств республиканского бюджета в размере трех с половиной миллионов рублей.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Кабинет министров Абхазии утвердил ведомственную целевую программу на 2023 год "Медицинская реабилитация инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов".
В результате реализации программы ожидается улучшение показателей реабилитации инвалидов войны, а также изготовление 20 протезов для ампутированного бедра и 100 протезов для ампутированной голени.
Цель программы – создание условий для реабилитации и интеграции инвалидов в общество, оснащение Республиканского реабилитационного центра расходными материалами для изготовления протезов голени и бедра, а также медицинскими изделиями.