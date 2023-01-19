https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/rossiyskie-istrebiteli-sbili-ukrainskiy-su-25-v-dnr-1043691965.html

Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР

Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР

За сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России было нанесено поражение 67 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых... 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T15:08+0300

2023-01-19T15:08+0300

2023-01-19T15:15+0300

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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Истребительной авиацией России в районе Полтавки в ДНР был сбит украинский военный самолет Су-25, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией России было нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, за сутки были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация".На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады и 24-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Невское был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами. За сутки потери противника на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.На Донецком направлении за сутки были уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки "Caesar", артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", склад боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Южно-Донецком направлении были заняты более выгодные рубежи, были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/chto-obsuzhdayut-v-bryussele-nachalniki-genshtabov-nato-1043684345.html

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