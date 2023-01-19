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Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР
Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР
За сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России было нанесено поражение 67 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых... 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T15:08+0300
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СУХУМ, 19 янв – Sputnik. Истребительной авиацией России в районе Полтавки в ДНР был сбит украинский военный самолет Су-25, сообщает Министерство обороны России.Ведомство сообщает, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией России было нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, за сутки были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация".На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады и 24-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Невское был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами. За сутки потери противника на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.На Донецком направлении за сутки были уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки "Caesar", артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", склад боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.На Южно-Донецком направлении были заняты более выгодные рубежи, были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/chto-obsuzhdayut-v-bryussele-nachalniki-genshtabov-nato-1043684345.html
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новости, донбасс, россия, украина, министерство обороны рф
Российские истребители сбили украинский Су-25 в ДНР
15:08 19.01.2023 (обновлено: 15:15 19.01.2023)
За сутки оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России было нанесено поражение 67 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 98 районах.
СУХУМ, 19 янв – Sputnik.
Истребительной авиацией России в районе Полтавки в ДНР был сбит украинский военный самолет Су-25, сообщает
Министерство обороны России.
Кроме того, за сутки российскими средствами ПВО были сбиты пять украинских беспилотников в Луганской Народной Республике.
Ведомство сообщает, что на Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией России было нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, за сутки были уничтожены свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация".
На Красно-Лиманском направлении ударами авиации и огнем артиллерии было нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады и 24-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, в районе населенного пункта Невское был уничтожен склад с артиллерийскими боеприпасами. За сутки потери противника на этом направлении составили более 60 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20.
На Донецком направлении за сутки были уничтожены до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три французские самоходные артиллерийские установки "Caesar", артиллерийская система М-777 американского производства, самоходная артиллерийская установка "Гвоздика" и две САУ "Акация", склад боеприпасов ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
На Южно-Донецком направлении были заняты более выгодные рубежи, были уничтожены более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.