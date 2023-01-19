https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/zatulin-o-trenirovkakh--aviatorov-sochi-v-aeroportu-sukhum-reklama-vozmozhnostyam-abkhazii--1043688313.html

Затулин о тренировках авиаторов Сочи в аэропорту Сухума: реклама возможностям Абхазии

Затулин о тренировках авиаторов Сочи в аэропорту Сухума: реклама возможностям Абхазии

Депутат Госдумы России Константин Затулин в интервью радио Sputnik рассказал, как важно для Абхазии и Росси сотрудничать в гражданской и спортивной авиации. 19.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-19T12:32+0300

2023-01-19T12:32+0300

2023-01-19T12:42+0300

радио

подкасты

абхазия

россия

авиация

спорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/13/1043688647_0:27:599:364_1920x0_80_0_0_b6b4d91e5d994c3fba34e369633e2c1e.jpg

Затулин о спортивной авиации Затулин о спортивной авиации

Представители клуба сверхлегкой авиации "Пластунка" попросили депутата Госдумы России Константина Затулина помочь в получении разрешения на проведение тренировок в Сухумском аэропорту. Как депутат и видный государственный деятель России отреагировал на просьбу сочинских спортсменов-авиаторов, а также как он оценивает взаимные контакты, в том числе и в летной сфере, между гражданами России и Абхазии, он рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия. "Это не только шаг навстречу Абхазии своим соседям из Сочи, которые получат таким образом возможность продолжить свои занятия, но одновременно это и реклама возможностям Абхазии. В повестке остается вопрос об открытии воздушного сообщения, о расконсервации аэропорта Сухума. Начинать надо с разного рода попыток продемонстрировать то, что воздух над Абхазией тоже принадлежит Абхазии, значит, абхазское небо может быть заполненным. Для Абхазии, для летчиков, для спортсменов важно лишний раз напомнить о себе. Это в интересах не только сочинцев и россиян, но и в интересах Абхазии", – отметил Затулин. Подробности слушайте в аудиофайле.

абхазия

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

подкасты, абхазия, россия, авиация, спорт, аудио