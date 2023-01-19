https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/zatulin-o-trenirovkakh--aviatorov-sochi-v-aeroportu-sukhum-reklama-vozmozhnostyam-abkhazii--1043688313.html
Затулин о тренировках авиаторов Сочи в аэропорту Сухума: реклама возможностям Абхазии
Затулин о тренировках авиаторов Сочи в аэропорту Сухума: реклама возможностям Абхазии
Депутат Госдумы России Константин Затулин в интервью радио Sputnik рассказал, как важно для Абхазии и Росси сотрудничать в гражданской и спортивной авиации. 19.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-19T12:32+0300
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Затулин о спортивной авиации
Затулин о спортивной авиации
Представители клуба сверхлегкой авиации "Пластунка" попросили депутата Госдумы России Константина Затулина помочь в получении разрешения на проведение тренировок в Сухумском аэропорту. Как депутат и видный государственный деятель России отреагировал на просьбу сочинских спортсменов-авиаторов, а также как он оценивает взаимные контакты, в том числе и в летной сфере, между гражданами России и Абхазии, он рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия. "Это не только шаг навстречу Абхазии своим соседям из Сочи, которые получат таким образом возможность продолжить свои занятия, но одновременно это и реклама возможностям Абхазии. В повестке остается вопрос об открытии воздушного сообщения, о расконсервации аэропорта Сухума. Начинать надо с разного рода попыток продемонстрировать то, что воздух над Абхазией тоже принадлежит Абхазии, значит, абхазское небо может быть заполненным. Для Абхазии, для летчиков, для спортсменов важно лишний раз напомнить о себе. Это в интересах не только сочинцев и россиян, но и в интересах Абхазии", – отметил Затулин. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Затулин о тренировках авиаторов Сочи в аэропорту Сухума: реклама возможностям Абхазии
12:32 19.01.2023 (обновлено: 12:42 19.01.2023)
Депутат Госдумы России Константин Затулин в интервью радио Sputnik рассказал, как важно для Абхазии и Росси сотрудничать в гражданской и спортивной авиации.
Представители клуба сверхлегкой авиации "Пластунка" попросили депутата Госдумы России Константина Затулина помочь в получении разрешения на проведение тренировок в Сухумском аэропорту. Как депутат и видный государственный деятель России отреагировал на просьбу сочинских спортсменов-авиаторов, а также как он оценивает взаимные контакты, в том числе и в летной сфере, между гражданами России и Абхазии, он рассказал в интервью радио Sputnik Абхазия.
"Это не только шаг навстречу Абхазии своим соседям из Сочи, которые получат таким образом возможность продолжить свои занятия, но одновременно это и реклама возможностям Абхазии. В повестке остается вопрос об открытии воздушного сообщения, о расконсервации аэропорта Сухума. Начинать надо с разного рода попыток продемонстрировать то, что воздух над Абхазией тоже принадлежит Абхазии, значит, абхазское небо может быть заполненным. Для Абхазии, для летчиков, для спортсменов важно лишний раз напомнить о себе. Это в интересах не только сочинцев и россиян, но и в интересах Абхазии", – отметил Затулин.
Подробности слушайте в аудиофайле
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