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Человек погиб в результате ДТП с участием девяти машин в Сочи
Человек погиб в результате ДТП с участием девяти машин в Сочи
В результате ДТП образовалась большая пробка, на месте работают спасатели, полиция и служба скорой помощи. 20.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-20T18:05+0300
2023-01-20T18:05+0300
2023-01-20T18:06+0300
новости
сочи
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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Авария с участием девяти легковых машин произошла в Адлерском районе Сочи по улице Ленина, сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю."По предварительным данным, водители автомобилей BMW и Mercedes при спуске не выдержали безопасную дистанцию и скорость и допустили наезд на стоящие автомобили", - говорится в сообщении.В результате происшествия водитель автомобиля KIA погиб. Еще несколько человек пострадали, они доставлены в больницу
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новости, сочи
Человек погиб в результате ДТП с участием девяти машин в Сочи
18:05 20.01.2023 (обновлено: 18:06 20.01.2023)
В результате ДТП образовалась большая пробка, на месте работают спасатели, полиция и служба скорой помощи.
СУХУМ, 20 янв - Sputnik.
Авария с участием девяти легковых машин произошла в Адлерском районе Сочи по улице Ленина, сообщает
пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю.
"По предварительным данным, водители автомобилей BMW и Mercedes при спуске не выдержали безопасную дистанцию и скорость и допустили наезд на стоящие автомобили", - говорится в сообщении.
В результате происшествия водитель автомобиля KIA погиб. Еще несколько человек пострадали, они доставлены в больницу