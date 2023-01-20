https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/devyat-mashin-stolknulis-v-sochi-1043717124.html

Человек погиб в результате ДТП с участием девяти машин в Сочи

Человек погиб в результате ДТП с участием девяти машин в Сочи

В результате ДТП образовалась большая пробка, на месте работают спасатели, полиция и служба скорой помощи. 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T18:05+0300

2023-01-20T18:05+0300

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новости

сочи

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СУХУМ, 20 янв - Sputnik. Авария с участием девяти легковых машин произошла в Адлерском районе Сочи по улице Ленина, сообщает пресс-служба МВД России по Краснодарскому краю."По предварительным данным, водители автомобилей BMW и Mercedes при спуске не выдержали безопасную дистанцию и скорость и допустили наезд на стоящие автомобили", - говорится в сообщении.В результате происшествия водитель автомобиля KIA погиб. Еще несколько человек пострадали, они доставлены в больницу

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