https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/glavnyy-chetverg-tsishba-o-glavnykh-pokazatelyakh-gagrskogo-rayona-v-2022-godu--1043690842.html
Главный четверг: Цишба о главных показателях Гагрского района в 2022 году
Главный четверг: Цишба о главных показателях Гагрского района в 2022 году
Как прошел 2022 год в Гагрском районе Абхазии и как туристический край провел новогодние праздники, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель главы... 20.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-20T10:32+0300
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Главный четверг: Цишба о главных показателях Гагрского района в 2022 году
Главный четверг: Цишба о главных показателях Гагрского района в 2022 году
Как отметил Цишба, в Гагрском районе было запланировано много проектов на 2022 год. Часть из них завершились, часть находится на стадии завершения. "В основном они были направлены на благоустройство города, района. Завершаются работы по благоустройству набережной в Приморском. Думаю, в течение месяца работы завершатся", – сказал Адамур Цишба. Подробности слушайте в аудиофайле.
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Главный четверг: Цишба о главных показателях Гагрского района в 2022 году
10:32 20.01.2023 (обновлено: 10:33 20.01.2023)
Как прошел 2022 год в Гагрском районе Абхазии и как туристический край провел новогодние праздники, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель главы администрации Гагрского района Адамур Цишба.
Как отметил Цишба, в Гагрском районе было запланировано много проектов на 2022 год. Часть из них завершились, часть находится на стадии завершения.
"В основном они были направлены на благоустройство города, района. Завершаются работы по благоустройству набережной в Приморском. Думаю, в течение месяца работы завершатся", – сказал Адамур Цишба.
Подробности слушайте в аудиофайле
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