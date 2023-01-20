https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/glavnyy-chetverg-tsishba-o-glavnykh-pokazatelyakh-gagrskogo-rayona-v-2022-godu--1043690842.html

Главный четверг: Цишба о главных показателях Гагрского района в 2022 году

Главный четверг: Цишба о главных показателях Гагрского района в 2022 году

Как прошел 2022 год в Гагрском районе Абхазии и как туристический край провел новогодние праздники, в эфире радио Sputnik рассказал первый заместитель главы... 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T10:32+0300

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Главный четверг: Цишба о главных показателях Гагрского района в 2022 году Главный четверг: Цишба о главных показателях Гагрского района в 2022 году

Как отметил Цишба, в Гагрском районе было запланировано много проектов на 2022 год. Часть из них завершились, часть находится на стадии завершения. "В основном они были направлены на благоустройство города, района. Завершаются работы по благоустройству набережной в Приморском. Думаю, в течение месяца работы завершатся", – сказал Адамур Цишба. Подробности слушайте в аудиофайле.

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