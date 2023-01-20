https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/kvartirnyy-vopros-ipotechnoe-kreditovanie-v-abkhazii-1043716261.html

Квартирный вопрос: ипотечное кредитование в Абхазии

Квартирный вопрос: ипотечное кредитование в Абхазии

Начальник юруправления Банка Абхазии Олег Папаскири и глава правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в интервью радио... 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T18:58+0300

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Начальник юруправления Банка Абхазии Олег Папаскири и глава правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в интервью радио Sputnik рассказали о том, почему в нынешней ситуации абхазские банки не дают ипотечных кредитов.Так, по словам Папаскири, самая основная причина - отсутствие у банка дополнительных средств на выдачу "дешевых" ипотечных кредитов. У таких кредитов процент ниже, чем у обычных, и в других государствах, например, в России, эта разница субсидируется государством в рамках социальной политики.Какие еще причины мешают реализовывать в республике программу ипотечного кредитования, смотрите в видео Sputnik.

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