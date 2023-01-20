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Квартирный вопрос: ипотечное кредитование в Абхазии
Квартирный вопрос: ипотечное кредитование в Абхазии
Начальник юруправления Банка Абхазии Олег Папаскири и глава правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в интервью радио... 20.01.2023, Sputnik Абхазия
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Начальник юруправления Банка Абхазии Олег Папаскири и глава правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в интервью радио Sputnik рассказали о том, почему в нынешней ситуации абхазские банки не дают ипотечных кредитов.Так, по словам Папаскири, самая основная причина - отсутствие у банка дополнительных средств на выдачу "дешевых" ипотечных кредитов. У таких кредитов процент ниже, чем у обычных, и в других государствах, например, в России, эта разница субсидируется государством в рамках социальной политики.Какие еще причины мешают реализовывать в республике программу ипотечного кредитования, смотрите в видео Sputnik.
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Квартирный вопрос: ипотечное кредитование в Абхазии

18:58 20.01.2023
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Начальник юруправления Банка Абхазии Олег Папаскири и глава правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия в интервью радио Sputnik рассказали о том, почему в нынешней ситуации абхазские банки не дают ипотечных кредитов.
Так, по словам Папаскири, самая основная причина - отсутствие у банка дополнительных средств на выдачу "дешевых" ипотечных кредитов. У таких кредитов процент ниже, чем у обычных, и в других государствах, например, в России, эта разница субсидируется государством в рамках социальной политики.
Какие еще причины мешают реализовывать в республике программу ипотечного кредитования, смотрите в видео Sputnik.
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