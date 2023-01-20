https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/markov-zapad-rasschityvaet-pogruzit-rossiyu-v-vechnye-90-e-1043700834.html

Марков: Запад рассчитывает погрузить Россию в "вечные 90-е"

Марков: Запад рассчитывает погрузить Россию в "вечные 90-е"

Забрать себе ядерное оружие и погрузить Россию в "вечные 90-е" – о планах Запада рассуждает известный эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков. 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T12:49+0300

2023-01-20T12:49+0300

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Марков Марков

На проходящем экономическом форуме в Давосе наблюдается настоящее соревнование "стратегов", которые прочат России проигрыш в текущем конфликте на Украине, уже ярко отличились канцлер ФРГ Олаф Шольц и вице-премьер Канады – она же главный претендент на пост генсека НАТО Христя Фридлянд.Они действительно уже начертили себе "образ победы" и будут планомерно его реализовывать, отметил в беседе на радио Sputnik известный российский политический эксперт, член Общественной палаты РФ Сергей Марков."Ядерные державы проигрывали в войнах. СССР проиграл в Афганистане, американцы проиграли войны в Афганистане и Вьетнаме. Сейчас Запад рассчитывает нанести России военное поражение на территории Украины, когда вместе с ВСУ будет воевать всевозрастающее количество иностранных наемников и адаптированных под них кадровых военных стран НАТО при помощи мощных систем вооружений. Вот план объединенной западной коалиции", – сообщил Марков.По мнению эксперта, Запад руками прокси-сил всячески постарается выдавить российские войска за границы Украины, что должно вызвать кризис власти и последующее установление марионеточного режима по примеру украинского."Они мечтают разделить страну на несколько частей, забрать себе ядерное оружие, погрузить Россию в "вечные 90-е", чтобы она никогда больше не возродилась, а часть страны превратить в "анти-Китай". Так же, как в результате поражения в гибридной войне 2013-14 года из Украины сделали "анти-Россию", также и Россию будут толкать к войне с Китаем", – уверен эксперт.

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