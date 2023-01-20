https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-zone-spetsoperatsii-1043705209.html

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Российские войска освободили два населенных пункта в зоне спецоперации

Суммарно на Донецком и Запорожском направлениях за сутки Киев потерял более 150 военных, бронированные машины и артиллерийские орудия. 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T15:28+0300

2023-01-20T15:28+0300

2023-01-20T16:07+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Клещеевка в Донецкой Народной Республике и Лобковое в Запорожской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Запорожском направлении уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. Потери противника на этом направлении за сутки составили до 90 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную гаубицу "Акация" и две гаубицы Д-20 и Д-30.На Красно-Лиманском направлении было нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад и 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, был уничтожен склад боеприпасов для украинской артиллерии. Потери Киева на Красно-Лиманском направлении за сутки составили более 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубицу Д-20.На Купянском направлении было нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30. На Херсонском направлении за сутки была уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 "Paladin" и две гаубицы Д-30 и "Мста-Б". Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией России за сутки нанесено поражение 78 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 103 районах.Помимо этого, российские истребители сбили украинский вертолет Ми-8 в небе над Херсонской областью. Еще один такой вертолет в Харьковской области сбили средства ПВО. Также ПВО за сутки уничтожили пять украинских беспилотников, перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230119/padenie-vertoleta-s-glavoy-mvd-ukrainy-sluchaynost-ili-terakt-1043697388.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230118/chto-obsuzhdayut-v-bryussele-nachalniki-genshtabov-nato-1043684345.html

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