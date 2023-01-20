Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Микрофон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
Радио
https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/takie-obstoyatelstva-papaskiri-i-cherkeziya-o-vozmozhnostyakh-ipoteki-v-abkhazii--1043695889.html
Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии
Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии
Почему в Абхазии нет ипотечного кредитования и как реализуется госпрограмма "Жилище", в эфире радио Sputnik рассказали начальник юруправления Банка Абхазии... 20.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-20T17:32+0300
2023-01-20T17:51+0300
радио
подкасты
абхазия
такие обстоятельства
жилье
ипотека
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/13/1043695976_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a13cd0e972cd2b17554389174bab1824.jpg
Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии
Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии
Говоря о том, почему в Абхазии нет ипотечного кредитования для решения жилищных проблем, начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири отметил, что на это есть множество причин. Для того, чтобы банк мог предоставить подобный кредит, он должен располагать доступными средствами, так как стоимость жилья – значительная. В условиях Абхазии, где банки не располагают достаточным объемом ликвидности, предоставлять долгосрочные кредиты в данное время нет возможности, сказал Папаскир.Подробности слушайте в аудиофайле.
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/01/13/1043695976_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_288849804382cc91a512fdb064583f38.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, жилье, ипотека, аудио
подкасты, абхазия, такие обстоятельства, жилье, ипотека, аудио

Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии

17:32 20.01.2023 (обновлено: 17:51 20.01.2023)
Радио
Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии
Подписаться на
НовостиTelegram
Почему в Абхазии нет ипотечного кредитования и как реализуется госпрограмма "Жилище", в эфире радио Sputnik рассказали начальник юруправления Банка Абхазии Олег Папаскири и начальник правового отдела Минсоцобеспечения и демографической политики Ромео Черкезия.
Говоря о том, почему в Абхазии нет ипотечного кредитования для решения жилищных проблем, начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири отметил, что на это есть множество причин. Для того, чтобы банк мог предоставить подобный кредит, он должен располагать доступными средствами, так как стоимость жилья – значительная. В условиях Абхазии, где банки не располагают достаточным объемом ликвидности, предоставлять долгосрочные кредиты в данное время нет возможности, сказал Папаскир.
Подробности слушайте в аудиофайле.
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0