https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/takie-obstoyatelstva-papaskiri-i-cherkeziya-o-vozmozhnostyakh-ipoteki-v-abkhazii--1043695889.html

Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии

Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии

Почему в Абхазии нет ипотечного кредитования и как реализуется госпрограмма "Жилище", в эфире радио Sputnik рассказали начальник юруправления Банка Абхазии... 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T17:32+0300

2023-01-20T17:32+0300

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Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии Такие обстоятельства: Папаскири и Черкезия о возможностях ипотеки в Абхазии

Говоря о том, почему в Абхазии нет ипотечного кредитования для решения жилищных проблем, начальник юридического управления Банка Абхазии Олег Папаскири отметил, что на это есть множество причин. Для того, чтобы банк мог предоставить подобный кредит, он должен располагать доступными средствами, так как стоимость жилья – значительная. В условиях Абхазии, где банки не располагают достаточным объемом ликвидности, предоставлять долгосрочные кредиты в данное время нет возможности, сказал Папаскир.Подробности слушайте в аудиофайле.

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