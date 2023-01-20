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Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/transformator-zagorelsya-v-gudaute-1043701758.html
Трансформатор загорелся в Гудауте
Трансформатор загорелся в Гудауте
В результате происшествия без подачи электричества остались дома в центре города. 20.01.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудауте загорелся трансформатор, расположенный на проспекте Героев, пожар затушили сотрудники МЧС Абхазии.По словам сотрудников гудаутского филиала "Черноморэнерго", по неустановленным пока причинам перегорел силовой кабель.На ремонт трансформатора может понадобиться несколько часов, так как кабель должны доставить из Сухума.
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абхазия, новости, мчс абхазии, черноморэнерго
абхазия, новости, мчс абхазии, черноморэнерго

Трансформатор загорелся в Гудауте

12:10 20.01.2023 (обновлено: 14:37 20.01.2023)
© Sputnik / Томас Тхайцук Пожарный отряд
Пожарный отряд - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2023
© Sputnik / Томас Тхайцук
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В результате происшествия без подачи электричества остались дома в центре города.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудауте загорелся трансформатор, расположенный на проспекте Героев, пожар затушили сотрудники МЧС Абхазии.
По словам сотрудников гудаутского филиала "Черноморэнерго", по неустановленным пока причинам перегорел силовой кабель.
На ремонт трансформатора может понадобиться несколько часов, так как кабель должны доставить из Сухума.
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