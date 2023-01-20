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Трансформатор загорелся в Гудауте
Трансформатор загорелся в Гудауте
В результате происшествия без подачи электричества остались дома в центре города. 20.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-20T12:10+0300
2023-01-20T12:10+0300
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СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудауте загорелся трансформатор, расположенный на проспекте Героев, пожар затушили сотрудники МЧС Абхазии.По словам сотрудников гудаутского филиала "Черноморэнерго", по неустановленным пока причинам перегорел силовой кабель.На ремонт трансформатора может понадобиться несколько часов, так как кабель должны доставить из Сухума.
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абхазия, новости, мчс абхазии, черноморэнерго
Трансформатор загорелся в Гудауте
12:10 20.01.2023 (обновлено: 14:37 20.01.2023)
В результате происшествия без подачи электричества остались дома в центре города.
СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудауте загорелся трансформатор, расположенный на проспекте Героев, пожар затушили сотрудники МЧС Абхазии.
По словам сотрудников гудаутского филиала "Черноморэнерго", по неустановленным пока причинам перегорел силовой кабель.
На ремонт трансформатора может понадобиться несколько часов, так как кабель должны доставить из Сухума.