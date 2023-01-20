https://sputnik-abkhazia.ru/20230120/transformator-zagorelsya-v-gudaute-1043701758.html

Трансформатор загорелся в Гудауте

Трансформатор загорелся в Гудауте

В результате происшествия без подачи электричества остались дома в центре города. 20.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-20T12:10+0300

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СУХУМ, 20 янв – Sputnik, Бадри Есиава. В Гудауте загорелся трансформатор, расположенный на проспекте Героев, пожар затушили сотрудники МЧС Абхазии.По словам сотрудников гудаутского филиала "Черноморэнерго", по неустановленным пока причинам перегорел силовой кабель.На ремонт трансформатора может понадобиться несколько часов, так как кабель должны доставить из Сухума.

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