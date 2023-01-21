https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/gai-abkhazii-budet-nesti-sluzhbu-v-usilennom-rezhime-1043725570.html

ГАИ Абхазии будет нести службу в усиленном режиме

ГАИ Абхазии будет нести службу в усиленном режиме

Только во время рейдов 20 января сотрудники ГАИ зафиксировали 245 административных правонарушений, в том числе 20 за пьяное вождение. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T17:10+0300

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СУХУМ, 21 янв – Sptunik. Подразделения ГАИ Абхазии будут нести службу в усиленном режиме в субботу, 21 января, заявил начальник госавтоинспекции Батал Агрба. Спецаппарат, спецрота и СОБР МВД отрабатывают план "Безопасный район".Это связано со свадьбами, которые проводят в субботу, и тем, что водители садятся за руль в нетрезвом состоянии.Как отметил начальник ГАИ Батал Агрба, сотрудники милиции направились в рейд в Гагрский район и по Сухуму.

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