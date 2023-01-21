https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/grazhdanina-azerbaydzhana-zaderzhali-s-polichnym-v-sukhume-za-rasprostranenie-narkotikov-1043721490.html
Гражданина Азербайджана задержали с поличным в Сухуме за распространение наркотиков
Гражданина Азербайджана задержали с поличным в Сухуме за распространение наркотиков
Ему грозит лишение свободы сроком от 15 лет вплоть до пожизненного со штрафом от 600 тыс руб до 1,2 млн рублей. 21.01.2023, Sputnik Абхазия
2023-01-21T11:40+0300
2023-01-21T11:40+0300
2023-01-21T11:47+0300
в абхазии
мвд абхазии
наркотики
азербайджан
абхазия
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/19/1033100037_0:47:1115:674_1920x0_80_0_0_a5941f567844fe74bd4813f0984e9fe3.jpg
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Сухуме с поличным задержали гражданина Азербайджана Логмана Алиева, он незаконно приобрел в особо крупном размере метадон, которые распространял через закладки в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Алиев успел успел сделать закладки на улицах Айдгылара и Дзидзария в Сухуме. Сотрудники угрозыска изъяли у задержанного и в обнаруженных закладках наркотик общей массой свыше шести грамм. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
азербайджан
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/08/19/1033100037_78:0:1038:720_1920x0_80_0_0_9411cf60973b013d9861ff838c66f88c.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
мвд абхазии, наркотики, азербайджан, абхазия, сухум
мвд абхазии, наркотики, азербайджан, абхазия, сухум
Гражданина Азербайджана задержали с поличным в Сухуме за распространение наркотиков
11:40 21.01.2023 (обновлено: 11:47 21.01.2023)
Ему грозит лишение свободы сроком от 15 лет вплоть до пожизненного со штрафом от 600 тыс руб до 1,2 млн рублей.
СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Сухуме с поличным задержали гражданина Азербайджана Логмана Алиева, он незаконно приобрел в особо крупном размере метадон, которые распространял через закладки в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Алиев успел успел сделать закладки на улицах Айдгылара и Дзидзария в Сухуме.
Сотрудники угрозыска изъяли у задержанного и в обнаруженных закладках наркотик общей массой свыше шести грамм.
В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.