https://sputnik-abkhazia.ru/20230121/grazhdanina-azerbaydzhana-zaderzhali-s-polichnym-v-sukhume-za-rasprostranenie-narkotikov-1043721490.html

Гражданина Азербайджана задержали с поличным в Сухуме за распространение наркотиков

Гражданина Азербайджана задержали с поличным в Сухуме за распространение наркотиков

Ему грозит лишение свободы сроком от 15 лет вплоть до пожизненного со штрафом от 600 тыс руб до 1,2 млн рублей. 21.01.2023, Sputnik Абхазия

2023-01-21T11:40+0300

2023-01-21T11:40+0300

2023-01-21T11:47+0300

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СУХУМ, 21 янв - Sputnik. В Сухуме с поличным задержали гражданина Азербайджана Логмана Алиева, он незаконно приобрел в особо крупном размере метадон, которые распространял через закладки в Абхазии. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Алиев успел успел сделать закладки на улицах Айдгылара и Дзидзария в Сухуме. Сотрудники угрозыска изъяли у задержанного и в обнаруженных закладках наркотик общей массой свыше шести грамм. В отношении него возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

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